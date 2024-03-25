Рейтинг@Mail.ru
В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 25.03.2024 (обновлено: 14:51 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935662301.html
В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто
В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто - РИА Новости, 25.03.2024
В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто
Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:36
2024-03-25T14:51
россия
венгрия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851750592_0:102:3246:1927_1920x0_80_0_0_3e3f28d32c4d19ed974b3b5f84aa8c43.jpg
СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Пока нет", - сказал он журналистам на полях "Атомэкспо", отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935659379.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851750592_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_2a05b5f0911bdb3c3bc4ac8315b49b7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, петер сийярто
Россия, Венгрия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Петер Сийярто
В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Сийярто: новый пакет санкций ЕС против России не обсуждается

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Пока нет", - сказал он журналистам на полях "Атомэкспо", отвечая на соответствующий вопрос.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД
Вчера, 14:25
 
РоссияВенгрияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала