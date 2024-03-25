https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935662301.html
В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто
В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто - РИА Новости, 25.03.2024
В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто
Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:36
2024-03-25T14:36
2024-03-25T14:51
россия
венгрия
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санкции в отношении россии
петер сийярто
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Пока нет", - сказал он журналистам на полях "Атомэкспо", отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935659379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, петер сийярто
Россия, Венгрия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Петер Сийярто
В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Сийярто: новый пакет санкций ЕС против России не обсуждается