https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935662301.html

В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто

В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто - РИА Новости, 25.03.2024

В ЕС пока не обсуждают новые антироссийские санкции, заявил Сийярто

Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:36

2024-03-25T14:36

2024-03-25T14:51

россия

венгрия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

петер сийярто

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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Совет ЕС пока не обсуждает новый, 14-й по счету, пакет санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Пока нет", - сказал он журналистам на полях "Атомэкспо", отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935659379.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, венгрия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, петер сийярто