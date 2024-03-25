https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935659379.html
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД - РИА Новости, 25.03.2024
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД
Венгрия никогда бы не согласилась с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:25
2024-03-25T14:25
2024-03-25T14:51
венгрия
россия
петер сийярто
экономика
санкции в отношении россии
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СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия никогда бы не согласилась с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто."Пока мы есть, мы никогда не согласимся с санкциями на атомную промышленность (России - ред.), этого не будет", - сказал Сийярто на полях "Атомэкспо" журналистам."Наш национальный интерес — продолжать сотрудничество с российской атомной отраслью", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929208918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, петер сийярто, экономика, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Экономика, Санкции в отношении России
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД
Сийярто: Венгрия не согласится на санкции Запада против российского атома