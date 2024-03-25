Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 25.03.2024 (обновлено: 14:51 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/sanktsii-1935659379.html
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД - РИА Новости, 25.03.2024
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД
Венгрия никогда бы не согласилась с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:25
2024-03-25T14:51
венгрия
россия
петер сийярто
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d713eabd7a161cc47ea9602ed60b1c18.jpg
СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия никогда бы не согласилась с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто."Пока мы есть, мы никогда не согласимся с санкциями на атомную промышленность (России - ред.), этого не будет", - сказал Сийярто на полях "Атомэкспо" журналистам."Наш национальный интерес — продолжать сотрудничество с российской атомной отраслью", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240223/zayavlenie-1929208918.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905357819_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_9395adfc1860b1cfab1348d9bb2677fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, петер сийярто, экономика, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Экономика, Санкции в отношении России
Венгрия не согласится на санкции против российского атома, заявил МИД

Сийярто: Венгрия не согласится на санкции Запада против российского атома

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 25 мар - РИА Новости. Венгрия никогда бы не согласилась с западными санкциями в отношении российской атомной энергетики, заявил глава МИД этой страны Петер Сийярто.
"Пока мы есть, мы никогда не согласимся с санкциями на атомную промышленность (России - ред.), этого не будет", - сказал Сийярто на полях "Атомэкспо" журналистам.
"Наш национальный интерес — продолжать сотрудничество с российской атомной отраслью", - подчеркнул он.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС по Украине, пишут СМИ
23 февраля, 20:59
 
ВенгрияРоссияПетер СийяртоЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала