https://ria.ru/20240325/rossiya-1935741302.html

"В опасной точке". Экс-агент ЦРУ сделал шокирующее заявление о России

"В опасной точке". Экс-агент ЦРУ сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 25.03.2024

"В опасной точке". Экс-агент ЦРУ сделал шокирующее заявление о России

Противостояние Запада с Россией достигло опасной точки, поэтому его нужно перестать подогревать, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его цитирует портал... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:13

2024-03-25T19:13

2024-03-25T19:13

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Противостояние Запада с Россией достигло опасной точки, поэтому его нужно перестать подогревать, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его цитирует портал EU Today."Мы находимся на очень опасной стадии конфликта. И в это пламя лучше не подливать бензина — ведь он может взорваться", — предупредил он.Эксперт предложил сравнить, сколько тратят США и Россия на расширение политического влияния. Если посмотреть на сумму расходов, можно легко понять, что Европу подрывает Вашингтон, а не Москва. Он делает это, чтобы обеспечить существование НАТО и дальнейший рост своего военно-промышленного комплекса.Как напомнил Джонсон, в 2022 году Соединенные Штаты и Великобритания сделали все, чтобы не дать ход призывам России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Запад должен прекратить вооружать Киев, иначе боевые действия продолжатся с новой силой.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса подтверждает правильность решения о начале спецоперации на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, нато, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз