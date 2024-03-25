"В опасной точке". Экс-агент ЦРУ сделал шокирующее заявление о России
Экс-агент ЦРУ Джонсон: конфликт Запада с Россией достиг очень опасной точки
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане)
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане). Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Противостояние Запада с Россией достигло опасной точки, поэтому его нужно перестать подогревать, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его цитирует портал EU Today.
"Мы находимся на очень опасной стадии конфликта. И в это пламя лучше не подливать бензина — ведь он может взорваться", — предупредил он.
Эксперт предложил сравнить, сколько тратят США и Россия на расширение политического влияния. Если посмотреть на сумму расходов, можно легко понять, что Европу подрывает Вашингтон, а не Москва. Он делает это, чтобы обеспечить существование НАТО и дальнейший рост своего военно-промышленного комплекса.
Как напомнил Джонсон, в 2022 году Соединенные Штаты и Великобритания сделали все, чтобы не дать ход призывам России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Запад должен прекратить вооружать Киев, иначе боевые действия продолжатся с новой силой.
В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса подтверждает правильность решения о начале спецоперации на Украине.
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