Рейтинг@Mail.ru
"В опасной точке". Экс-агент ЦРУ сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/rossiya-1935741302.html
"В опасной точке". Экс-агент ЦРУ сделал шокирующее заявление о России
"В опасной точке". Экс-агент ЦРУ сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 25.03.2024
"В опасной точке". Экс-агент ЦРУ сделал шокирующее заявление о России
Противостояние Запада с Россией достигло опасной точки, поэтому его нужно перестать подогревать, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его цитирует портал... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:13
2024-03-25T19:13
в мире
россия
украина
москва
дмитрий песков
нато
центральное разведывательное управление (цру)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922917071_0:159:3358:2048_1920x0_80_0_0_9312ad1cc72e5cc129a3405bd6e966a3.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Противостояние Запада с Россией достигло опасной точки, поэтому его нужно перестать подогревать, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его цитирует портал EU Today."Мы находимся на очень опасной стадии конфликта. И в это пламя лучше не подливать бензина — ведь он может взорваться", — предупредил он.Эксперт предложил сравнить, сколько тратят США и Россия на расширение политического влияния. Если посмотреть на сумму расходов, можно легко понять, что Европу подрывает Вашингтон, а не Москва. Он делает это, чтобы обеспечить существование НАТО и дальнейший рост своего военно-промышленного комплекса.Как напомнил Джонсон, в 2022 году Соединенные Штаты и Великобритания сделали все, чтобы не дать ход призывам России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Запад должен прекратить вооружать Киев, иначе боевые действия продолжатся с новой силой.В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса подтверждает правильность решения о начале спецоперации на Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240325/nato-1935699314.html
https://ria.ru/20240325/signal-1935602148.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922917071_627:0:3358:2048_1920x0_80_0_0_fe10877ab2a6b5e3061da8d788d10e30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, нато, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз
"В опасной точке". Экс-агент ЦРУ сделал шокирующее заявление о России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: конфликт Запада с Россией достиг очень опасной точки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане)
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Противостояние Запада с Россией достигло опасной точки, поэтому его нужно перестать подогревать, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Его цитирует портал EU Today.
"Мы находимся на очень опасной стадии конфликта. И в это пламя лучше не подливать бензина — ведь он может взорваться", — предупредил он.
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Решать будет Россия. В США раскрыли, что скоро случится с НАТО
Вчера, 16:37
Эксперт предложил сравнить, сколько тратят США и Россия на расширение политического влияния. Если посмотреть на сумму расходов, можно легко понять, что Европу подрывает Вашингтон, а не Москва. Он делает это, чтобы обеспечить существование НАТО и дальнейший рост своего военно-промышленного комплекса.
Как напомнил Джонсон, в 2022 году Соединенные Штаты и Великобритания сделали все, чтобы не дать ход призывам России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Запад должен прекратить вооружать Киев, иначе боевые действия продолжатся с новой силой.
В России неоднократно указывали на агрессивный курс НАТО в отношении Москвы. Военный блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такая политика Североатлантического альянса подтверждает правильность решения о начале спецоперации на Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
На Западе раскрыли, какой жесткий сигнал Россия послала НАТО на Украине
Вчера, 10:56
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала