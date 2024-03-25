https://ria.ru/20240325/rkk-1935702888.html

Глава московского отделения РКК рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе"

Глава московского отделения РКК рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Глава московского отделения РКК рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе"

Волонтеры московского отделения "Российского красного креста" (РКК) работали и оказывали помощь с первых часов после теракта в "Крокус сити холле", рассказал... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:59

2024-03-25T16:59

2024-03-25T16:59

теракт в "крокус сити холле"

общество

здоровье - общество

российский красный крест

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Волонтеры московского отделения "Российского красного креста" (РКК) работали и оказывали помощь с первых часов после теракта в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости руководитель московского городского отделения "Российского красного креста" Забил Алекперов. "Наши волонтеры работали, начиная, фактически, с первых часов ликвидации ЧС. Мы оказывали помощь людям, которые здесь находились, всем, кому она была нужна непосредственно в момент трагедии", - сказал он.Он добавил, что на горячую линию организации поступило несколько десятков тысяч звонков. "Горячая линия "Красного креста" начала работать фактически через час после того, как случилась трагедия. Были размещены объявления о том, что психологи и специалисты "Красного креста" готовы помогать всем, кто пострадал. На текущий момент, насколько я понимаю, несколько десятков тысяч звонков поступило и было обработано", - сказал он.Алекперов также рассказал, что вопросы, с которыми граждане обращались на горячую линию, касались поиска пострадавших, погибших, получения информации по социальным сервисам. Он также рассказал о резервах донорской крови, которые имеются в распоряжении больниц."Врачи нуждаются в донорской крови, но они нуждаются в системных донорах. На данный момент времени, даже в момент самого чрезвычайного происшествия, резервов донорской крови, которые находились в распоряжении врачей городских больниц и подмосковных больниц, было достаточно", - сказал он. Алекперов добавил, что граждане могут приходить и завтра, и послезавтра сдавать донорскую кровь, чтобы восполнять запасы.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, российский красный крест