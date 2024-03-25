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Глава московского отделения РКК рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:59 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/rkk-1935702888.html
Глава московского отделения РКК рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе"
Глава московского отделения РКК рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
Глава московского отделения РКК рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе"
Волонтеры московского отделения "Российского красного креста" (РКК) работали и оказывали помощь с первых часов после теракта в "Крокус сити холле", рассказал... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:59
2024-03-25T16:59
теракт в "крокус сити холле"
общество
здоровье - общество
российский красный крест
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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Волонтеры московского отделения "Российского красного креста" (РКК) работали и оказывали помощь с первых часов после теракта в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости руководитель московского городского отделения "Российского красного креста" Забил Алекперов. "Наши волонтеры работали, начиная, фактически, с первых часов ликвидации ЧС. Мы оказывали помощь людям, которые здесь находились, всем, кому она была нужна непосредственно в момент трагедии", - сказал он.Он добавил, что на горячую линию организации поступило несколько десятков тысяч звонков. "Горячая линия "Красного креста" начала работать фактически через час после того, как случилась трагедия. Были размещены объявления о том, что психологи и специалисты "Красного креста" готовы помогать всем, кто пострадал. На текущий момент, насколько я понимаю, несколько десятков тысяч звонков поступило и было обработано", - сказал он.Алекперов также рассказал, что вопросы, с которыми граждане обращались на горячую линию, касались поиска пострадавших, погибших, получения информации по социальным сервисам. Он также рассказал о резервах донорской крови, которые имеются в распоряжении больниц."Врачи нуждаются в донорской крови, но они нуждаются в системных донорах. На данный момент времени, даже в момент самого чрезвычайного происшествия, резервов донорской крови, которые находились в распоряжении врачей городских больниц и подмосковных больниц, было достаточно", - сказал он. Алекперов добавил, что граждане могут приходить и завтра, и послезавтра сдавать донорскую кровь, чтобы восполнять запасы.
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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общество, здоровье - общество, российский красный крест
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Здоровье - Общество, Российский Красный Крест
Глава московского отделения РКК рассказал о помощи пострадавшим в "Крокусе"

Алекперов: волонтеры РКК помогали людям с первых часов после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Волонтеры московского отделения "Российского красного креста" (РКК) работали и оказывали помощь с первых часов после теракта в "Крокус сити холле", рассказал РИА Новости руководитель московского городского отделения "Российского красного креста" Забил Алекперов.
"Наши волонтеры работали, начиная, фактически, с первых часов ликвидации ЧС. Мы оказывали помощь людям, которые здесь находились, всем, кому она была нужна непосредственно в момент трагедии", - сказал он.
Он добавил, что на горячую линию организации поступило несколько десятков тысяч звонков. "Горячая линия "Красного креста" начала работать фактически через час после того, как случилась трагедия. Были размещены объявления о том, что психологи и специалисты "Красного креста" готовы помогать всем, кто пострадал. На текущий момент, насколько я понимаю, несколько десятков тысяч звонков поступило и было обработано", - сказал он.
Алекперов также рассказал, что вопросы, с которыми граждане обращались на горячую линию, касались поиска пострадавших, погибших, получения информации по социальным сервисам. Он также рассказал о резервах донорской крови, которые имеются в распоряжении больниц.
"Врачи нуждаются в донорской крови, но они нуждаются в системных донорах. На данный момент времени, даже в момент самого чрезвычайного происшествия, резервов донорской крови, которые находились в распоряжении врачей городских больниц и подмосковных больниц, было достаточно", - сказал он. Алекперов добавил, что граждане могут приходить и завтра, и послезавтра сдавать донорскую кровь, чтобы восполнять запасы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссийский Красный Крест
 
 
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