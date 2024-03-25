https://ria.ru/20240325/rassledovanie-1935659142.html

ЕК начала расследование против Apple и Meta*

ЕК начала расследование против Apple и Meta* - РИА Новости, 25.03.2024

ЕК начала расследование против Apple и Meta*

Еврокомиссия объявила в понедельник о начале ряда расследований возможных нарушений правил конкуренции со стороны доминирующих на рынке Евросоюза цифровых... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:25

2024-03-25T14:25

2024-03-25T14:25

экономика

технологии

россия

еврокомиссия

google

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Еврокомиссия объявила в понедельник о начале ряда расследований возможных нарушений правил конкуренции со стороны доминирующих на рынке Евросоюза цифровых платформ Apple, Alphabet (Google) и Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*), говорится в пресс-релизе ЕК. Возможные нарушения фиксируются в связи с положениями нового Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Еврокомиссия должна представить результаты расследования в течение 12 месяцев. "Мы не смогли убедиться в том, что Apple, Alphabet и Meta* соблюдают свои обязательства", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. В частности, в ЕС подозревают, что сервис Google злоупотребляет своим практически монопольным положением для приоритетной выдачи в поисковике своих собственных сервисов по поиску гостиниц, авиабилетов, продаже других услуг и товаров. Что касается платформы Facebook*, то она позволяет пользователям отказаться от передачи свои собственных данных в рекламных целях только за плату. Тех, кто не желает переходить на платную подписку, но хочет сохранить услугу, фактически вынуждают предоставлять свои данные. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. К примеру, он обязывает компании разрешать установку сторонних приложений и позволять пользователям легко изменять настройки. В ЕС указывали, что DMA - один из первых инструментов эффективного регулирования деятельности крупнейших цифровых компаний. Он призван дополнить, но не изменить правила конкуренции в ЕС. Позже Еврокомиссия определила шесть компаний - Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, - дав им шесть месяцев, чтобы обеспечить полное соблюдение обязательств в рамках DMA. Меры, в частности, затрагивают соцсети: Tiktok, Facebook*, Instagram*, Linkedin, мессенджеры Whatsapp, Messenger, видеохостинг Youtube, браузеры Chrome, Safari, поисковую систему Google Search, операционные системы Google Android, iOS, Windows PC OS, торговые площадки и приложения App Store, Google Shopping, Google Maps, Google Play и другие. Еврокомиссия предупредила, что будет следить за эффективным выполнением обязательств в рамках DMA указанными цифровыми компаниями. В случае, если компания не соблюдает обязательства, установленные DMA, Комиссия может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений ЕК будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС. Ранее сообщалось, что закон DMA устанавливает ряд обязательств для крупных онлайн-платформ, "чьё доминирующее положение на рынке затрудняет возможность не пользоваться ими". Такие компании должны, в соответствии с законом ЕС, в частности разрешить бизнес-пользователям доступ к данным, которые они генерируют на платформе, позволить им продвигать собственные предложения и заключать контракты с клиентами за пределами платформы. Крупные интернет-игроки также больше не могут более благоприятно классифицировать собственные товары или услуги по сравнению с другими на своих платформах. Кроме того, нельзя препятствовать простому удалению любого предварительно загружённого программного обеспечения или приложений, запрещать разработчикам использовать сторонние платежные платформы для продажи приложений.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20240218/apple-1928107636.html

https://ria.ru/20240322/aktsii-1934869185.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, еврокомиссия, google, евросоюз