https://ria.ru/20240325/rassledovanie-1935623309.html

Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта, заявил Песков

Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2024

Россия не контактирует с Западом по расследованию теракта, заявил Песков

Контактов с западными странами в связи с расследованием теракта в Крокусе нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:23

2024-03-25T12:23

2024-03-25T13:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

дмитрий песков

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Контактов с западными странами в связи с расследованием теракта в Крокусе нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каких-либо контактов с западниками сейчас нет", - сказал Песков журналистам. При этом он упомянул, что в последние несколько дней у президента России были телефонные разговоры с лидерами многих государств, в том числе Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Турции и других стран."Там высказывалось как раз намерение совершенствовать и усиливать двустороннее взаимодействие в области борьбы с терроризмом, эта тема обсуждалась", - напомнил представитель Кремля.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дмитрий песков, крокус сити холл