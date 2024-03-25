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ПВО сбила две ракеты С-200 над Ростовской областью
ПВО сбила две ракеты С-200 над Ростовской областью - РИА Новости, 25.03.2024
ПВО сбила две ракеты С-200 над Ростовской областью
Российские средства ПВО уничтожили две украинские зенитные управляемые ракеты С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T16:15
2024-03-25T16:15
2024-03-25T16:23
безопасность
ростовская область
россия
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили две украинские зенитные управляемые ракеты С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого марта около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, ростовская область, россия
Безопасность, Ростовская область, Россия
ПВО сбила две ракеты С-200 над Ростовской областью
Минобороны: ПВО уничтожила две ракеты С-200 над Ростовской областью