https://ria.ru/20240325/pvo-1935693986.html

ПВО сбила две ракеты С-200 над Ростовской областью

ПВО сбила две ракеты С-200 над Ростовской областью - РИА Новости, 25.03.2024

ПВО сбила две ракеты С-200 над Ростовской областью

Российские средства ПВО уничтожили две украинские зенитные управляемые ракеты С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:15

2024-03-25T16:15

2024-03-25T16:23

безопасность

ростовская область

россия

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили две украинские зенитные управляемые ракеты С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого марта около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

ростовская область

россия

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безопасность, ростовская область, россия