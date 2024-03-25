https://ria.ru/20240325/putin-1935765788.html
Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов
Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов - РИА Новости, 25.03.2024
Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов
Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание преступников, которые устроили теракт в "Крокусе",... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:38
2024-03-25T21:38
2024-03-25T21:51
теракт в "крокус сити холле"
владимир путин
происшествия
россия
крокус сити холл
украина
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание преступников, которые устроили теракт в "Крокусе", подчеркнув, что это было сделано общими усилиями."Я хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны, которым я поручил предпринять все меры для задержания преступников, и это было сделано общими усилиями, в том числе с использованием подразделений Росгвардии и министерства обороны", - сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, происшествия, россия, крокус сити холл, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Владимир Путин, Происшествия, Россия, Крокус Сити Холл, Украина, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов
Путин поблагодарил сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание преступников, которые устроили теракт в "Крокусе", подчеркнув, что это было сделано общими усилиями.
"Я хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны, которым я поручил предпринять все меры для задержания преступников, и это было сделано общими усилиями, в том числе с использованием подразделений Росгвардии и министерства обороны", - сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России
Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.