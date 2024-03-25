https://ria.ru/20240325/putin-1935763828.html

Путин: действия помогавших при теракте россиян говорят о зрелости общества

Путин: действия помогавших при теракте россиян говорят о зрелости общества - РИА Новости, 25.03.2024

Путин: действия помогавших при теракте россиян говорят о зрелости общества

Действия россиян, которые помогали людям при теракте в "Крокус сити холе", говорят о зрелости общества, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:26

2024-03-25T21:26

2024-03-25T21:34

теракт в "крокус сити холле"

крокус

владимир путин

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Действия россиян, которые помогали людям при теракте в "Крокус сити холе", говорят о зрелости общества, заявил президент России Владимир Путин."То, что и прохожие, и медработники, которые не имеют прямого отношения к экстренным службам, и сотрудники других служб беспрекословно, просто немедленно оказались там, где должны быть, помогали людям, это, конечно, демонстрирует зрелость нашего общества и готовность отставать свои интересы и бороться за себя, за своих близких, просто за тех людей , которые нуждаются в помощи и поддержке. Это очень важная характеристика сегодняшнего состояния нашего общества", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус Сити холле".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крокус, владимир путин, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), маргарита симоньян