https://ria.ru/20240325/puteshestviya-1935660223.html

В АТОР объяснили, что учесть туристам при прохождении контроля в аэропортах

В АТОР объяснили, что учесть туристам при прохождении контроля в аэропортах - РИА Новости, 25.03.2024

В АТОР объяснили, что учесть туристам при прохождении контроля в аэропортах

Эксперты рассказали, какие факторы нужно учитывать туристам, отправляющимся в поездку в дни после трагических событий в "Крокус Сити Холл", сообщает АТОР. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:17

2024-03-25T16:17

2024-03-25T16:17

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Эксперты рассказали, какие факторы нужно учитывать туристам, отправляющимся в поездку в дни после трагических событий в "Крокус Сити Холл", сообщает АТОР.На объектах транспортной инфраструктуры значительно усилены меры безопасности, при этом авиагавани и железнодорожные вокзалы работают штатно.Большинство перевозчиков рекомендуют прибывать в аэропорт за три часа до времени вылета, проявлять бдительность, не брать в полет запрещенные и схожие с оружием и боеприпасами предметы.Для ускорения прохождения предполетных процедур эксперты рекомендуют перед проходом через рамку металлоискателя расстегнуть верхнюю одежду, снять головные уборы, выложить из карманов все металлические предметы, монеты, ключи, сигареты, гаджеты, разместить их в специальном контейнере.На железнодорожном транспорте также усилены меры безопасности — в поездах, на вокзалах, станциях, в местах массового скопления людей. В частности, введен тщательный контроль при проверке данных пассажиров при посадке, а также при допуске провожающих в вагоны. Проводятся дополнительные проверки перед отправлением и по прибытии поездов. Пассажирам рекомендовано приезжать на вокзалы заранее, учитывать время на проверочные мероприятия.

https://ria.ru/20240326/olimpiada-1925779902.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), крокус сити холл, ржд, поезда, аэропорты, пассажиры, вокзалы