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Под Красноярском подросток избил студенток из-за причесок, сообщил источник - РИА Новости, 25.03.2024
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14:38 25.03.2024 (обновлено: 14:39 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/proisshestvie-1935662685.html
Под Красноярском подросток избил студенток из-за причесок, сообщил источник
Под Красноярском подросток избил студенток из-за причесок, сообщил источник - РИА Новости, 25.03.2024
Под Красноярском подросток избил студенток из-за причесок, сообщил источник
Студентки одного из колледжей красноярского Минусинска госпитализированы в результате конфликта с 16-летним юношей, который избил их из-за непонравившихся... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T14:38
2024-03-25T14:39
происшествия
минусинск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Студентки одного из колледжей красноярского Минусинска госпитализированы в результате конфликта с 16-летним юношей, который избил их из-за непонравившихся причесок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. "Инцидент произошел в столовой. Предположительно, к девушкам-студенткам подошел подросток с претензией к их прическам, не понравились ему. Завязался конфликт, он нанес им удары. Сейчас во всем разбирается полиция", - сказал собеседник агентства. По данным краевого главка МВД, сообщение об инциденте в полицию поступило в воскресенье. "Полицейские выяснили, что вечером 24 марта две жительницы Минусинска 17 и 18 лет находились в одной из столовых. К ним подошел 16-летний парень. В ходе разговора между молодыми людьми произошел словесный конфликт, в результате которого молодой человек причинил девушкам телесные повреждения. В настоящий момент потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении. В настоящее время девушки направлены на прохождение судебно-медицинского обследования, где будет определена степень тяжести причиненного вреда здоровью. По факту конфликта между подростками проводится проверка.
https://ria.ru/20230123/izbienie-1846764579.html
https://ria.ru/20180411/1518326089.html
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происшествия, минусинск, красноярский край
Происшествия, Минусинск, Красноярский край
Под Красноярском подросток избил студенток из-за причесок, сообщил источник

Источник: в Красноярском крае подросток избил двух студенток из-за причесок

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Студентки одного из колледжей красноярского Минусинска госпитализированы в результате конфликта с 16-летним юношей, который избил их из-за непонравившихся причесок, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"Инцидент произошел в столовой. Предположительно, к девушкам-студенткам подошел подросток с претензией к их прическам, не понравились ему. Завязался конфликт, он нанес им удары. Сейчас во всем разбирается полиция", - сказал собеседник агентства.
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По данным краевого главка МВД, сообщение об инциденте в полицию поступило в воскресенье.
"Полицейские выяснили, что вечером 24 марта две жительницы Минусинска 17 и 18 лет находились в одной из столовых. К ним подошел 16-летний парень. В ходе разговора между молодыми людьми произошел словесный конфликт, в результате которого молодой человек причинил девушкам телесные повреждения. В настоящий момент потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
В настоящее время девушки направлены на прохождение судебно-медицинского обследования, где будет определена степень тяжести причиненного вреда здоровью. По факту конфликта между подростками проводится проверка.
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ПроисшествияМинусинскКрасноярский край
 
 
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