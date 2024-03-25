https://ria.ru/20240325/proisshestvie-1934961323.html

"Сжег их заживо". Что устроил сотрудник птицефабрики в Пермском крае

"Сжег их заживо". Что устроил сотрудник птицефабрики в Пермском крае - РИА Новости, 25.03.2024

"Сжег их заживо". Что устроил сотрудник птицефабрики в Пермском крае

"Посадил в коробку и кинул в печку" — так, по словам сотрудников кунгурской птицефабрики, их коллега решил избавиться от бездомных котов, заполонивших... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:00

2024-03-25T08:00

2024-03-25T10:26

кунгурский район

пермь

владимир бурматов

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. "Посадил в коробку и кинул в печку" — так, по словам сотрудников кунгурской птицефабрики, их коллега решил избавиться от бездомных котов, заполонивших территорию предприятия. Часть животных погибла, спасли лишь двоих. Об этой жестокой расправе и что ей предшествовало — в материале РИА Новости.ВыжившиеВ середине февраля на птицефабрику "Комсомольская" Кунгурского района прибыли представители Россельхознадзора с проверкой. Во время обхода территории им попалась на глаза кошка. По закону бездомных животных на предприятии быть не должно, поэтому руководству велели от них избавиться.Сотрудник же, которому спустили приказ сверху, истолковал его по-своему. "Вечером 29 числа работники услышали душераздирающие кошачьи стоны, — рассказывает гендиректор приюта для бездомных животных "Муркот" Наталья Субботина. — Зайдя в помещение, они открыли дверцу горящей печи, откуда сразу же выскочили две кошки, котенок и кинулись прочь".Незадолго до этого сотрудники видели, как их коллега поймал семерых кошек, запихнул в коробку и понес в то самое помещение с печкой. Отметим, что, по словам местных, массовое нашествие кошек было неслучайным — этому способствовало то, что на предприятии расплодились крысы и мыши.Сбежавший котенок, скорее всего, погиб от ожогов, а взрослых животных — кота и кошку — на следующий день волонтеры доставили в Пермь."Я многое повидала, но тут просто разревелась, — признается ветеринарный врач Любовь Крохалева. — Не знаю, кем надо быть, чтобы заживо засунуть кошек в топку".У животных по всему телу была опалена шерсть, сильно повреждены уши, носы и глаза, усы полностью сгорели. Также у обоих — сильный ожог дыхательных путей. При этом кошка, видимо, недавно кормила котят, потому что у нее сильно набухли так называемые молочные пакеты.Выживших назвали Удача и Феникс. После нескольких дней интенсивного лечения коту нашли семью. Кошка по-прежнему в ветклинике — ее выписывать еще рано.Обращение к президентуПострадавшим помогли, но десяткам их бездомных сородичей на птицефабрике все так же грозило уничтожение."С группой волонтеров мы трижды съездили в Кунгурский район, — говорит Субботина. — Поскольку вход на частный объект посторонним запрещен, сотрудники сами отлавливали кошек и выносили на КПП, где их с переносками уже ждали зоозащитники. Первый раз вывезли 19 животных, во второй — семь и в третий — 11".Всех разместили на передержках Перми. Пятерых уже пристроили в семьи.Между тем новость о массовом сожжении быстро разлетелась по соцсетям и СМИ, вызвав широкий общественный резонанс."Вместе с другими зоозащитниками мы подали заявление в МВД, прокуратуру, первому зампреду комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову и даже написали обращение к президенту России на официальном сайте Кремля, — отмечает Наталья. — Ведь это нельзя оставлять безнаказанным".Реакция силовиков не заставила себя долго ждать. Прокуратура и МВД назначили проверку, после чего полиция возбудила уголовное дело по статье 245 УК России "Жестокое обращение в отношении нескольких животных". Пока безфигурантное — в материалах нет ни подозреваемых, ни обвиняемых. В местном управлении ведомства уточнили, что только знакомятся с обстоятельствами инцидента и опрашивают очевидцев.На днях показания давала и Субботина, которую, возможно, официально признают потерпевшей.Длительное молчаниеДозвониться до руководства птицефабрики корреспонденту РИА Новости не удалось — по номерам, указанным в интернете, никто не ответил. По словам Натальи, директор ушел в отпуск на прошлой неделе."Начальство предприятия долго отмалчивалось, — добавляет зоозащитница. — Потом заявило, что якобы кошкам нанесен незначительный вред, хотя их в глаза никто не видел. Также директор сообщил, что оплатил все лечение, но на реквизиты центра перевел лишь 20 тысяч рублей. А мы уже потратили около 70. Это я не говорю про остальных котов, которых тоже надо кормить, лечить, вакцинировать, кастрировать и пристраивать".По распоряжению директора фабрики, волонтерам также направили 40 килограммов куриного фарша. Что касается сотрудника, бросившего кошек в печку, то, как утверждают зоозащитники, руководство предприятия уволило его задним числом — якобы за неделю до инцидента.Так это или нет, покажет расследование. Если полиция установит причастных к преступлению, а суд признает виновными, по закону им грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело находится на контроле краевой прокуратуры.

кунгурский район

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

кунгурский район, пермь, владимир бурматов, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф