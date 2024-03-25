https://ria.ru/20240325/pozhar-1935775095.html

Куренков объяснил, почему системе не удалось потушить пожар в "Крокусе"

Куренков объяснил, почему системе не удалось потушить пожар в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Куренков объяснил, почему системе не удалось потушить пожар в "Крокусе"

Системе не удалось потушить пожар в "Крокусе", где произошел теракт, из-за значительной площади, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:40

2024-03-25T22:40

2024-03-25T22:40

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

украина

александр куренков (мчс)

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Системе не удалось потушить пожар в "Крокусе", где произошел теракт, из-за значительной площади, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. "Системе не удалось потушить пожар (в Крокусе - ред.) из-за развития горения на значительной горимой площади", - доложил Куренков президенту РФ Владимиру Путину на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, украина, александр куренков (мчс), владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)