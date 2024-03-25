https://ria.ru/20240325/poruchenie-1935765674.html
Путин поручил генпрокурору отработать все вопросы по теракту
Путин поручил генпрокурору отработать все вопросы по теракту - РИА Новости, 25.03.2024
Путин поручил генпрокурору отработать все вопросы по теракту
Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Игорю Краснову отработать все вопросы по теракту в "Крокус сити холле". РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:37
2024-03-25T21:37
2024-03-25T21:44
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
россия
украина
владимир путин
игорь краснов
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Игорю Краснову отработать все вопросы по теракту в "Крокус сити холле"."Я вас прошу по всем пунктам, которые были вами изложены (по теракту в "Крокус сити холле"), самым внимательным образом отработать. Мы с вами скоро увидимся и вернемся к этим вопросам", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта, обращаясь к генпрокурору России.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, россия, украина, владимир путин, игорь краснов, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Россия, Украина, Владимир Путин, Игорь Краснов, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил генпрокурору отработать все вопросы по теракту
Путин поручил генпрокурору России отработать все вопросы по теракту в "Крокусе"
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору РФ Игорю Краснову отработать все вопросы по теракту в "Крокус сити холле".
"Я вас прошу по всем пунктам, которые были вами изложены (по теракту в "Крокус сити холле"), самым внимательным образом отработать. Мы с вами скоро увидимся и вернемся к этим вопросам", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта, обращаясь к генпрокурору России.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.