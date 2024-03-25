https://ria.ru/20240325/porazhenie-1935641677.html

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2024

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и девять... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:18

2024-03-25T13:18

2024-03-25T13:21

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

работино

запорожская область

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и девять пикапов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

работино

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, работино, запорожская область