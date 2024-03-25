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ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.03.2024
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и девять... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:18
2024-03-25T13:18
2024-03-25T13:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
работино
запорожская область
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 40 военнослужащих и девять пикапов, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-ймеханизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
работино
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, работино, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Работино, Запорожская область
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Херсонском направлении