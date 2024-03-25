https://ria.ru/20240325/pokazaniya-1935762814.html
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках - РИА Новости, 25.03.2024
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:19
2024-03-25T21:19
2024-03-25T21:19
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
александр бастрыкин
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", - доложил он президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20240325/khronologiya-1935760431.html
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происшествия, россия, александр бастрыкин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Путин
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках
Бастрыкин: обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках