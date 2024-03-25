https://ria.ru/20240325/pokazaniya-1935762814.html

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках - РИА Новости, 25.03.2024

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках

Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:19

2024-03-25T21:19

2024-03-25T21:19

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

александр бастрыкин

крокус

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке, сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин. "Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта", - доложил он президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20240325/khronologiya-1935760431.html

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2024

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происшествия, россия, александр бастрыкин, крокус, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин