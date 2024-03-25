https://ria.ru/20240325/poiski-1935625557.html

Поисковая операция в зоне "Крокуса" продлится до 17:00 вторника

Поисковая операция в зоне "Крокуса" продлится до 17:00 вторника - РИА Новости, 25.03.2024

Поисковая операция в зоне "Крокуса" продлится до 17:00 вторника

Поисковая операция в зоне "Крокус сити холла", где в пятницу был совершен теракт, ориентировочно продлится до 17.00 вторника, 26 марта, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:29

2024-03-25T12:29

2024-03-25T12:46

теракт в "крокус сити холле"

андрей воробьев

красногорск

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935388634_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_50e528b3eb3bd193b1e3e92a4582d1b3.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Поисковая операция в зоне "Крокус сити холла", где в пятницу был совершен теракт, ориентировочно продлится до 17.00 вторника, 26 марта, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Очередной штаб. Утром был на месте теракта. Задача - разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними не осталось тел. Уже полностью очищены сцена, партер и балкон. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня. Работают посменно порядка тысячи человек: спасатели, кинологи, строители", - отметил губернатор в своем Telegram-канале."Что касается выдачи имущества, вместе с правоохранительным блоком вчера уже выдали 277 пакетов с вещами и часть автомобилей. Эта работа продлится в течение всей недели", - отметил губернатор в своем Telegram-канале.Воробьев добавил, что выплаты пострадавшим в "Крокусе" также уже начались. Он подчеркнул, что Подмосковье будет оказывать им не только материальную, но и психологическую поддержку."Вместе с Москвой также начали процесс выплат. Продолжим сопровождать и поддерживать каждую семью: материально, психологически, будем рядом", - сказал Воробьев.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники МЧС разбирают завалы в "Крокусе" Новые кадры разбора завалов в "Крокусе" от МЧС 2024-03-25T12:29 true PT2M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей воробьев, красногорск, московская область (подмосковье), крокус сити холл