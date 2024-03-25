https://ria.ru/20240325/pogoda-1935576089.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:27
2024-03-25T08:27
2024-03-25T08:27
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603409671_72:260:3154:1994_1920x0_80_0_0_0d5d03e42633491b490e1f3017d3690e.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В столице плюс шесть - плюс восемь, в Подмосковье от плюс пяти до плюс десяти градусов. Ветер западный, северо-западный, его скорость от двух до семи метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
https://ria.ru/20240324/pogoda-1935499680.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603409671_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_7242792faa26156451cea60984ca0ec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в понедельник ожидается погода без осадков и до плюс восьми градусов