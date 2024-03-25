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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.03.2024
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08:27 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/pogoda-1935576089.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.03.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:27
2024-03-25T08:27
погода
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В столице плюс шесть - плюс восемь, в Подмосковье от плюс пяти до плюс десяти градусов. Ветер западный, северо-западный, его скорость от двух до семи метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
https://ria.ru/20240324/pogoda-1935499680.html
москва
московская область (подмосковье)
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погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидается погода без осадков и до плюс восьми градусов

© РИА Новости / Евгений БиятовКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Красная площадь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В столице плюс шесть - плюс восемь, в Подмосковье от плюс пяти до плюс десяти градусов. Ветер западный, северо-западный, его скорость от двух до семи метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
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