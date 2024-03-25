https://ria.ru/20240325/pogoda-1935576089.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 25.03.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T08:27

2024-03-25T08:27

2024-03-25T08:27

погода

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603409671_72:260:3154:1994_1920x0_80_0_0_0d5d03e42633491b490e1f3017d3690e.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс восьми ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать небольшой промежуточный гребень антициклона. В Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без существенных осадков. В столице плюс шесть - плюс восемь, в Подмосковье от плюс пяти до плюс десяти градусов. Ветер западный, северо-западный, его скорость от двух до семи метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление постепенно повышается, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.

https://ria.ru/20240324/pogoda-1935499680.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), михаил леус