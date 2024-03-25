https://ria.ru/20240325/podgotovka-1935568899.html
Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке
Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке - РИА Новости, 25.03.2024
Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке
Новобранцы, подписавшие контракт с министерством обороны России, прибыли в 291-й мотострелковый полк и приступили к огневой и тактической подготовке, рассказал... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:16
2024-03-25T06:16
2024-03-25T06:16
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925493656_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_78bd93dab597e435fd1f8ab1029c4aa7.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Новобранцы, подписавшие контракт с министерством обороны России, прибыли в 291-й мотострелковый полк и приступили к огневой и тактической подготовке, рассказал РИА Новости командир подразделения полка. Он пояснил, что в настоящее время пополнение проходит усиленный курс подготовки разведывательных и штурмовых действий, а также курс тактической медицины и эвакуации раненых, в том числе и на технике. "Основные усилия сосредоточены на подготовке передвижений групп огневой поддержки, а также штурма опорников противника. С военнослужащими занимаются опытные инструктора, которые прошли много войн и передают свой опыт молодым военнослужащим. Все мероприятия, которые проходят, приближены к боевым. На данный момент заметно растет уровень. Потому что многие вновь прибывшие - они проходили срочную службу. А сейчас немножко другие условия, и они меняют ту подготовку, которая у них была, на новую. И довольно успешно", - рассказал командир подразделения.
https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925493656_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_9ba191dd4c571ffe65ac15ccf9e26f7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке
Новобранцы на Запорожском направлении начали огневую и тактическую подготовку
МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Новобранцы, подписавшие контракт с министерством обороны России, прибыли в 291-й мотострелковый полк и приступили к огневой и тактической подготовке, рассказал РИА Новости командир подразделения полка.
Он пояснил, что в настоящее время пополнение проходит усиленный курс подготовки разведывательных и штурмовых действий, а также курс тактической медицины и эвакуации раненых, в том числе и на технике.
"Основные усилия сосредоточены на подготовке передвижений групп огневой поддержки, а также штурма опорников противника. С военнослужащими занимаются опытные инструктора, которые прошли много войн и передают свой опыт молодым военнослужащим. Все мероприятия, которые проходят, приближены к боевым. На данный момент заметно растет уровень. Потому что многие вновь прибывшие - они проходили срочную службу. А сейчас немножко другие условия, и они меняют ту подготовку, которая у них была, на новую. И довольно успешно", - рассказал командир подразделения.