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Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке - РИА Новости, 25.03.2024
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06:16 25.03.2024
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Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке
Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке - РИА Новости, 25.03.2024
Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке
Новобранцы, подписавшие контракт с министерством обороны России, прибыли в 291-й мотострелковый полк и приступили к огневой и тактической подготовке, рассказал... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T06:16
2024-03-25T06:16
россия
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Новобранцы, подписавшие контракт с министерством обороны России, прибыли в 291-й мотострелковый полк и приступили к огневой и тактической подготовке, рассказал РИА Новости командир подразделения полка. Он пояснил, что в настоящее время пополнение проходит усиленный курс подготовки разведывательных и штурмовых действий, а также курс тактической медицины и эвакуации раненых, в том числе и на технике. "Основные усилия сосредоточены на подготовке передвижений групп огневой поддержки, а также штурма опорников противника. С военнослужащими занимаются опытные инструктора, которые прошли много войн и передают свой опыт молодым военнослужащим. Все мероприятия, которые проходят, приближены к боевым. На данный момент заметно растет уровень. Потому что многие вновь прибывшие - они проходили срочную службу. А сейчас немножко другие условия, и они меняют ту подготовку, которая у них была, на новую. И довольно успешно", - рассказал командир подразделения.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке

Новобранцы на Запорожском направлении начали огневую и тактическую подготовку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Новобранцы, подписавшие контракт с министерством обороны России, прибыли в 291-й мотострелковый полк и приступили к огневой и тактической подготовке, рассказал РИА Новости командир подразделения полка.
Он пояснил, что в настоящее время пополнение проходит усиленный курс подготовки разведывательных и штурмовых действий, а также курс тактической медицины и эвакуации раненых, в том числе и на технике.
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"Основные усилия сосредоточены на подготовке передвижений групп огневой поддержки, а также штурма опорников противника. С военнослужащими занимаются опытные инструктора, которые прошли много войн и передают свой опыт молодым военнослужащим. Все мероприятия, которые проходят, приближены к боевым. На данный момент заметно растет уровень. Потому что многие вновь прибывшие - они проходили срочную службу. А сейчас немножко другие условия, и они меняют ту подготовку, которая у них была, на новую. И довольно успешно", - рассказал командир подразделения.
 
РоссияБезопасность
 
 
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