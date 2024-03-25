https://ria.ru/20240325/podgotovka-1935568899.html

Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке

Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке - РИА Новости, 25.03.2024

Новобранцы на Запорожском направлении приступили к подготовке

Новобранцы, подписавшие контракт с министерством обороны России, прибыли в 291-й мотострелковый полк и приступили к огневой и тактической подготовке, рассказал... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T06:16

2024-03-25T06:16

2024-03-25T06:16

россия

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Новобранцы, подписавшие контракт с министерством обороны России, прибыли в 291-й мотострелковый полк и приступили к огневой и тактической подготовке, рассказал РИА Новости командир подразделения полка. Он пояснил, что в настоящее время пополнение проходит усиленный курс подготовки разведывательных и штурмовых действий, а также курс тактической медицины и эвакуации раненых, в том числе и на технике. "Основные усилия сосредоточены на подготовке передвижений групп огневой поддержки, а также штурма опорников противника. С военнослужащими занимаются опытные инструктора, которые прошли много войн и передают свой опыт молодым военнослужащим. Все мероприятия, которые проходят, приближены к боевым. На данный момент заметно растет уровень. Потому что многие вновь прибывшие - они проходили срочную службу. А сейчас немножко другие условия, и они меняют ту подготовку, которая у них была, на новую. И довольно успешно", - рассказал командир подразделения.

https://ria.ru/20240322/proekt-1934860193.html

россия

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2024

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россия, безопасность