https://ria.ru/20240325/podderzhka-1935774604.html

Рестораны Агаларова окажут необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам

Рестораны Агаларова окажут необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам - РИА Новости, 25.03.2024

Рестораны Агаларова окажут необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам

Рестораны сына владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президента Agalarov Development Эмина Агаларова окажут необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам и... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T22:35

2024-03-25T22:35

2024-03-25T22:35

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

эмин агаларов

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935153486_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_fd83e0d22fbf3aa401887c0c108583ee.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Рестораны сына владельца Crocus Croup Араза Агаларова, президента Agalarov Development Эмина Агаларова окажут необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам и трудоустроят персонал Backstage в другие рестораны Restaurants by Emin Agalarov, сообщили РИА Новости в пресс-служба Agalarov Rest. "Рестораны Эмина Агаларова окажут необходимую поддержку пострадавшим сотрудникам и в приоритетном порядке трудоустроят персонал Backstage в другие рестораны Restaurants by Emin Agalarov", - говорится в сообщении. Агаларов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте. "Мы приносим свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Благодарим команду за эффективную и слаженную заботу о безопасности наших гостей", – сказал Агаларов, слова которого цитирует пресс-служба. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/shaman-1935742615.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

россия

украина

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россия, украина, эмин агаларов, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)