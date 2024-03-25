https://ria.ru/20240325/podderzhka-1935766372.html

Путин поручил поддержать пострадавших в теракте из всех регионов

Путин поручил поддержать пострадавших в теракте из всех регионов - РИА Новости, 25.03.2024

Путин поручил поддержать пострадавших в теракте из всех регионов

Нужно обязательно поддержать людей во всех регионах, которые в этом нуждаются после теракта в "Крокус сити холле", подойти неформально к этому вопросу, заявил... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:42

2024-03-25T21:42

2024-03-25T21:42

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Нужно обязательно поддержать людей во всех регионах, которые в этом нуждаются после теракта в "Крокус сити холле", подойти неформально к этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обязательно по всем регионам России, откуда приехали люди на это мероприятие, взять на контроль всех людей, которые нуждаются в поддержке. Потому что разные жизненные ситуации встречаются, кто-то даже потерял кормильца своего и так далее. Поэтому нужно обязательно проанализировать все, что связано с этим ужасным преступлением. И обязательно помочь людям", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта. " Не формально подойти к этому. Очень вас прошу посмотреть на это дело таким профессиональным человеческим взглядом и поддержать тех, кто нуждается в этой поддержке и помощи", - добавил Путин. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935733144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)