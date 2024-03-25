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Путин поручил поддержать пострадавших в теракте из всех регионов - РИА Новости, 25.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:42 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/podderzhka-1935766372.html
Путин поручил поддержать пострадавших в теракте из всех регионов
Путин поручил поддержать пострадавших в теракте из всех регионов - РИА Новости, 25.03.2024
Путин поручил поддержать пострадавших в теракте из всех регионов
Нужно обязательно поддержать людей во всех регионах, которые в этом нуждаются после теракта в "Крокус сити холле", подойти неформально к этому вопросу, заявил... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:42
2024-03-25T21:42
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Нужно обязательно поддержать людей во всех регионах, которые в этом нуждаются после теракта в "Крокус сити холле", подойти неформально к этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обязательно по всем регионам России, откуда приехали люди на это мероприятие, взять на контроль всех людей, которые нуждаются в поддержке. Потому что разные жизненные ситуации встречаются, кто-то даже потерял кормильца своего и так далее. Поэтому нужно обязательно проанализировать все, что связано с этим ужасным преступлением. И обязательно помочь людям", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта. " Не формально подойти к этому. Очень вас прошу посмотреть на это дело таким профессиональным человеческим взглядом и поддержать тех, кто нуждается в этой поддержке и помощи", - добавил Путин. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html
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россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил поддержать пострадавших в теракте из всех регионов

Путин призвал обязательно поддержать пострадавших в "Крокусе" из всех регионов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСпецтехника у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Спецтехника у здания концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба и начался пожар
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Нужно обязательно поддержать людей во всех регионах, которые в этом нуждаются после теракта в "Крокус сити холле", подойти неформально к этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно обязательно по всем регионам России, откуда приехали люди на это мероприятие, взять на контроль всех людей, которые нуждаются в поддержке. Потому что разные жизненные ситуации встречаются, кто-то даже потерял кормильца своего и так далее. Поэтому нужно обязательно проанализировать все, что связано с этим ужасным преступлением. И обязательно помочь людям", - сказал он на совещании по мерам, принимаемым после теракта.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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" Не формально подойти к этому. Очень вас прошу посмотреть на это дело таким профессиональным человеческим взглядом и поддержать тех, кто нуждается в этой поддержке и помощи", - добавил Путин.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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