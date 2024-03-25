https://ria.ru/20240325/podderzhka-1935763086.html

Путин попросил доложить о мерах поддержки семей погибших в "Крокусе"

Путин попросил доложить о мерах поддержки семей погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Путин попросил доложить о мерах поддержки семей погибших в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин попросил проинформировать, какие меры принимаются для поддержки семей погибших и раненых в результате теракта в "Крокус сити... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T21:21

2024-03-25T21:21

2024-03-25T21:23

теракт в "крокус сити холле"

крокус

владимир путин

россия

украина

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил проинформировать, какие меры принимаются для поддержки семей погибших и раненых в результате теракта в "Крокус сити холле"."Прошу также проинформировать и о том, какие меры на федеральном и региональном уровнях принимаются для поддержки семей погибших и раненых, как организована работа медицинских и социальных служб", - сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в "Крокус сити холл".Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

крокус, владимир путин, россия, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)