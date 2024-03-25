https://ria.ru/20240325/peskov-1935634458.html
Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков
Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2024
Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков
Спецслужбы РФ работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами и вызовами, которые стоят перед Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:53
2024-03-25T12:53
2024-03-25T12:53
безопасность
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спецслужбы РФ работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами и вызовами, которые стоят перед Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. "Спецслужбы работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами, всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240325/peskov-1935622256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков
Песков: спецслужбы работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами