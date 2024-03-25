https://ria.ru/20240325/peskov-1935634458.html

Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков

Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2024

Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков

Спецслужбы РФ работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами и вызовами, которые стоят перед Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T12:53

2024-03-25T12:53

2024-03-25T12:53

безопасность

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спецслужбы РФ работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами и вызовами, которые стоят перед Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. "Спецслужбы работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами, всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240325/peskov-1935622256.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, дмитрий песков