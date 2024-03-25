Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/peskov-1935634458.html
Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков
Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков - РИА Новости, 25.03.2024
Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков
Спецслужбы РФ работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами и вызовами, которые стоят перед Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T12:53
2024-03-25T12:53
безопасность
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907458271_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_d815bea64ea05d517d46788adc5ad84d.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спецслужбы РФ работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами и вызовами, которые стоят перед Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой. "Спецслужбы работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами, всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240325/peskov-1935622256.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907458271_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_c46b0f5892d292b5187cc8cce2659ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков
Спецслужбы занимаются всеми угрозами и вызовами России, заявил Песков

Песков: спецслужбы работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Спецслужбы РФ работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами и вызовами, которые стоят перед Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.
"Спецслужбы работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами, всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом", - сказал Песков.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
В Кремле заявили о самостоятельной работе спецслужб по теракту в "Крокусе"
Вчера, 12:21
 
БезопасностьРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала