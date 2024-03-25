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Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно - РИА Новости, 25.03.2024
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15:35 25.03.2024 (обновлено: 15:36 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/otoplenie-1935682726.html
Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно
Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно - РИА Новости, 25.03.2024
Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно
Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно из-за нагрузки на энергосистему, отключать теплоснабжение начнут во вторник, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:35
2024-03-25T15:36
жкх
украина
харьков
россия
укрэнерго
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно из-за нагрузки на энергосистему, отключать теплоснабжение начнут во вторник, сообщил мэр города Игорь Терехов. Накануне Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней. "Дефицит электроэнергии все еще ощутим. Из-за этого едва ли не единственной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему усматривается досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан. Отключать теплоснабжение начнут с завтрашнего дня", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что 22 марта были фактически уничтожены основные энергетические объекты, питающие город. Возобновить работу метро удалось, но мощности для возобновления работы электротранспорта пока не хватает. "Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров по схеме блэкаута продолжают перевозить бесплатные муниципальные автобусы", - добавил Терехов. Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20240129/evakuatsiya-1924063631.html
https://ria.ru/20240322/ukraintsy-1934911538.html
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жкх, украина, харьков, россия, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ЖКХ, Украина, Харьков, Россия, Укрэнерго, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Специальная военная операция на Украине
Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно

Мэр: отопительный сезон в Харькове закончится досрочно, уже во вторник

© AP Photo / Leo CorreaУлица в районе Салтовка в Харькове
Улица в районе Салтовка в Харькове - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в районе Салтовка в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно из-за нагрузки на энергосистему, отключать теплоснабжение начнут во вторник, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Накануне Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней.
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"Дефицит электроэнергии все еще ощутим. Из-за этого едва ли не единственной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему усматривается досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан. Отключать теплоснабжение начнут с завтрашнего дня", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что 22 марта были фактически уничтожены основные энергетические объекты, питающие город. Возобновить работу метро удалось, но мощности для возобновления работы электротранспорта пока не хватает. "Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров по схеме блэкаута продолжают перевозить бесплатные муниципальные автобусы", - добавил Терехов.
Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХУкраинаХарьковРоссияУкрэнергоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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