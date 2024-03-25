https://ria.ru/20240325/otoplenie-1935682726.html

Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно

Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно - РИА Новости, 25.03.2024

Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно

Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно из-за нагрузки на энергосистему, отключать теплоснабжение начнут во вторник, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:35

2024-03-25T15:35

2024-03-25T15:36

жкх

украина

харьков

россия

укрэнерго

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg

МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Отопительный сезон в Харькове закончится досрочно из-за нагрузки на энергосистему, отключать теплоснабжение начнут во вторник, сообщил мэр города Игорь Терехов. Накануне Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней. "Дефицит электроэнергии все еще ощутим. Из-за этого едва ли не единственной из возможных мер для уменьшения нагрузки на энергосистему усматривается досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан. Отключать теплоснабжение начнут с завтрашнего дня", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что 22 марта были фактически уничтожены основные энергетические объекты, питающие город. Возобновить работу метро удалось, но мощности для возобновления работы электротранспорта пока не хватает. "Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров по схеме блэкаута продолжают перевозить бесплатные муниципальные автобусы", - добавил Терехов. Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20240129/evakuatsiya-1924063631.html

https://ria.ru/20240322/ukraintsy-1934911538.html

украина

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

жкх, украина, харьков, россия, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)