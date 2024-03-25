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В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:06 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/opasnost-1935719253.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.03.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, пункт пропуска Джанкой временно перекрыт для проезда автотранспорта, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:06
2024-03-25T18:06
специальная военная операция на украине
херсонская область
джанкой
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, пункт пропуска Джанкой временно перекрыт для проезда автотранспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении, поступившем в 17.43 мск. Ранее было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
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херсонская область
джанкой
республика крым
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херсонская область , джанкой, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Джанкой, Республика Крым
В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность, пункт пропуска Джанкой закрыт

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой"
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, пункт пропуска Джанкой временно перекрыт для проезда автотранспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым.
«
"В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении, поступившем в 17.43 мск.
Ранее было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДжанкойРеспублика Крым
 
 
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