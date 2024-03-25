https://ria.ru/20240325/opasnost-1935719253.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 25.03.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, пункт пропуска Джанкой временно перекрыт для проезда автотранспорта, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:06

2024-03-25T18:06

2024-03-25T18:06

специальная военная операция на украине

херсонская область

джанкой

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, пункт пропуска Джанкой временно перекрыт для проезда автотранспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Республикой Крым. "В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении, поступившем в 17.43 мск. Ранее было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

джанкой

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , джанкой, республика крым