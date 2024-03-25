Рейтинг@Mail.ru
Красноярский депутат предложил запретить выдачу онлайн-кредитов - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/onlayn-kredity-1935722627.html
Красноярский депутат предложил запретить выдачу онлайн-кредитов
Красноярский депутат предложил запретить выдачу онлайн-кредитов - РИА Новости, 25.03.2024
Красноярский депутат предложил запретить выдачу онлайн-кредитов
Депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина заявила РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:13
2024-03-25T18:13
юрий швыткин
россия
общество
кредит
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935020946_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_baf310b83bd7ae8bc7736e053e7fc5b3.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина заявила РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы и считает, что в целях борьбы с телефонными мошенниками можно ввести запрет на выдачу онлайн кредитов. Глава красноярского главка МВД РФ Александр Речицкий на прошлой неделе на сессии регионального парламента предложил в целях борьбы с телефонными мошенниками ввести лимиты на внесение денежных средств через банкомат. "Я бы добавила в это предложение лимит на снятие денежных средств и переводы. А также запрет на выдачу онлайн кредитов. Только оформление кредита в офисе банка. Меры эти вынужденные и продиктованы колоссальным ростом телефонных афер", - сказала Пензина. Начальник красноярского МВД в своем выступлении также посетовал на длительные сроки исполнения запросов по предоставлению информации со стороны операторов сотовой связи, банков и администраторов соцсетей и отметил, что получение полицией сведений, относящихся к банковской тайне, поднимет эффективность работы правоохранителей. Ранее депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы и что эту идею можно также рассматривать в контексте борьбы с терроризмом.
https://ria.ru/20240322/oshibki-1934822203.html
https://ria.ru/20240125/kredity-1923505806.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935020946_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_2f58fa76977c5db57359dad07ee4e58f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий швыткин, россия, общество, кредит
Юрий Швыткин, Россия, Общество, Кредит
Красноярский депутат предложил запретить выдачу онлайн-кредитов

Красноярский депутат для борьбы с мошенниками предложил запретить онлайн-кредиты

© iStock.com / SitthiphongДевушка с ноутбуком и банковской картой
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Девушка с ноутбуком и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина заявила РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы и считает, что в целях борьбы с телефонными мошенниками можно ввести запрет на выдачу онлайн кредитов.
Глава красноярского главка МВД РФ Александр Речицкий на прошлой неделе на сессии регионального парламента предложил в целях борьбы с телефонными мошенниками ввести лимиты на внесение денежных средств через банкомат.
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Названы самые опасные ошибки владельцев банковских карт
22 марта, 01:11
"Я бы добавила в это предложение лимит на снятие денежных средств и переводы. А также запрет на выдачу онлайн кредитов. Только оформление кредита в офисе банка. Меры эти вынужденные и продиктованы колоссальным ростом телефонных афер", - сказала Пензина.
Начальник красноярского МВД в своем выступлении также посетовал на длительные сроки исполнения запросов по предоставлению информации со стороны операторов сотовой связи, банков и администраторов соцсетей и отметил, что получение полицией сведений, относящихся к банковской тайне, поднимет эффективность работы правоохранителей.
Ранее депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы и что эту идею можно также рассматривать в контексте борьбы с терроризмом.
Наличные деньги - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Исследование: россияне стали брать больше кредитов в магазинах
25 января, 21:13
 
Юрий ШвыткинРоссияОбществоКредит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала