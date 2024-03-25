https://ria.ru/20240325/onlayn-kredity-1935722627.html

Красноярский депутат предложил запретить выдачу онлайн-кредитов

Красноярский депутат предложил запретить выдачу онлайн-кредитов - РИА Новости, 25.03.2024

Красноярский депутат предложил запретить выдачу онлайн-кредитов

Депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина заявила РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:13

2024-03-25T18:13

2024-03-25T18:13

юрий швыткин

россия

общество

кредит

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КРАСНОЯРСК, 25 мар - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина заявила РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы и считает, что в целях борьбы с телефонными мошенниками можно ввести запрет на выдачу онлайн кредитов. Глава красноярского главка МВД РФ Александр Речицкий на прошлой неделе на сессии регионального парламента предложил в целях борьбы с телефонными мошенниками ввести лимиты на внесение денежных средств через банкомат. "Я бы добавила в это предложение лимит на снятие денежных средств и переводы. А также запрет на выдачу онлайн кредитов. Только оформление кредита в офисе банка. Меры эти вынужденные и продиктованы колоссальным ростом телефонных афер", - сказала Пензина. Начальник красноярского МВД в своем выступлении также посетовал на длительные сроки исполнения запросов по предоставлению информации со стороны операторов сотовой связи, банков и администраторов соцсетей и отметил, что получение полицией сведений, относящихся к банковской тайне, поднимет эффективность работы правоохранителей. Ранее депутат Госдумы от Красноярского края Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что поддерживает предложение начальника краевого главка МВД ввести ограничения на внесение наличных через банкоматы и что эту идею можно также рассматривать в контексте борьбы с терроризмом.

https://ria.ru/20240322/oshibki-1934822203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

юрий швыткин, россия, общество, кредит