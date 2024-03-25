https://ria.ru/20240325/okhrana-1935663114.html

В Госдуме проработают инициативу по обеспечению ТЦ вооруженной охраной

В Госдуме проработают инициативу по обеспечению ТЦ вооруженной охраной - РИА Новости, 25.03.2024

В Госдуме проработают инициативу по обеспечению ТЦ вооруженной охраной

В ГД прорабатывают инициативу по обязанности частных охранных организаций (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану, в том числе торговых центров, сообщил в своем... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T14:40

2024-03-25T14:40

2024-03-25T14:40

теракт в "крокус сити холле"

россия

александр хинштейн

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В ГД прорабатывают инициативу по обязанности частных охранных организаций (ЧОО) обеспечивать вооруженную охрану, в том числе торговых центров, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Считаю правильным — изменить закон и возложить на ЧОО (прямую обязанность: обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. ("Крокус" и другие крупные ТЦ попадают под эту категорию.) Соответствующие инициативы мы с коллегами уже начали прорабатывать", - написал он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, александр хинштейн, госдума рф, безопасность