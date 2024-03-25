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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/odessa-1935732831.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 25.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:42
2024-03-25T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
украина
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. "В Одессе слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20240325/kiev-1935611489.html
одесса
одесская область
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в мире, одесса, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

"Общественное" сообщило о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога.
"В Одессе слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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