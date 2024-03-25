https://ria.ru/20240325/odessa-1935732831.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 25.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T18:42
2024-03-25T18:42
2024-03-25T18:42
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. "В Одессе слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Общественное" сообщило о взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги