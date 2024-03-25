https://ria.ru/20240325/odessa-1935732831.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 25.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T18:42

2024-03-25T18:42

2024-03-25T18:42

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит воздушная тревога. "В Одессе слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20240325/kiev-1935611489.html

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Кирилл Волков

в мире, одесса, одесская область, украина