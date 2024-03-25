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В Одессе экстренно отключают свет из-за повреждения энергообъектов - РИА Новости, 25.03.2024
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08:59 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/odessa-1935578624.html
В Одессе экстренно отключают свет из-за повреждения энергообъектов
В Одессе экстренно отключают свет из-за повреждения энергообъектов - РИА Новости, 25.03.2024
В Одессе экстренно отключают свет из-за повреждения энергообъектов
Один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" получил повреждения, в Одессе и Одесском районе вводятся экстренные отключения света, сообщили в украинском... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:59
2024-03-25T08:59
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" получил повреждения, в Одессе и Одесском районе вводятся экстренные отключения света, сообщили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК. Ранее в понедельник глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества. В Одесском горсовете сообщили, что электротранспорт в понедельник работать не будет. "Повредили один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго". Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы. Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. В компании отметили, что в понедельник в Одессе не будет работать электротранспорт, ограничено потребление электроэнергии промышленности. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесса, украина, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, ДТЭК
В Одессе экстренно отключают свет из-за повреждения энергообъектов

ДТЭК: в Одессе экстренно отключают свет из-за повреждения энергообъектов

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" получил повреждения, в Одессе и Одесском районе вводятся экстренные отключения света, сообщили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК.
Ранее в понедельник глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества. В Одесском горсовете сообщили, что электротранспорт в понедельник работать не будет.
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"Повредили один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго". Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы. Энергетикам уже удалось восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры. Однако ситуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
В компании отметили, что в понедельник в Одессе не будет работать электротранспорт, ограничено потребление электроэнергии промышленности.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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