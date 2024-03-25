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В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 25.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:31 25.03.2024 (обновлено: 11:16 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/odessa-1935576390.html
В Одессе остановили работу электротранспорта
В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 25.03.2024
В Одессе остановили работу электротранспорта
В Одессе остановили работу электротранспорта, сообщил горсовет в Telegram. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:31
2024-03-25T11:16
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Одессе остановили работу электротранспорта, сообщил горсовет в Telegram. "Городской электротранспорт сегодня не работает", — расказали власти. Как уточнили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК, один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" получил повреждения."Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы. &lt;...&gt; Cитуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения", — добавили в организации.Также ограничено потребление электричества для промышленности.При этом в ДТЭК утверждают, что энергетикам уже восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.В свою очередь, в "Укрэнерго" заявили, что БПЛА атаковали сразу две электроподстанции.Ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html
https://ria.ru/20240324/unichtozhenie-1935421371.html
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
В Одессе остановили работу электротранспорта

В Одессе остановили работу электротранспорта из-за повреждения инфраструктуры

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Одессе остановили работу электротранспорта, сообщил горсовет в Telegram.
"Городской электротранспорт сегодня не работает", — расказали власти.
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Как уточнили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК, один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" получил повреждения.
"Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы. <...> Cитуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения", — добавили в организации.
Также ограничено потребление электричества для промышленности.
При этом в ДТЭК утверждают, что энергетикам уже восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.
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В свою очередь, в "Укрэнерго" заявили, что БПЛА атаковали сразу две электроподстанции.
Ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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