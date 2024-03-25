https://ria.ru/20240325/odessa-1935576390.html
В Одессе остановили работу электротранспорта
В Одессе остановили работу электротранспорта - РИА Новости, 25.03.2024
В Одессе остановили работу электротранспорта
В Одессе остановили работу электротранспорта, сообщил горсовет в Telegram. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T08:31
2024-03-25T08:31
2024-03-25T11:16
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. В Одессе остановили работу электротранспорта, сообщил горсовет в Telegram. "Городской электротранспорт сегодня не работает", — расказали власти. Как уточнили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК, один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго" получил повреждения."Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы. <...> Cитуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе применяются экстренные отключения", — добавили в организации.Также ограничено потребление электричества для промышленности.При этом в ДТЭК утверждают, что энергетикам уже восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.В свою очередь, в "Укрэнерго" заявили, что БПЛА атаковали сразу две электроподстанции.Ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
В Одессе остановили работу электротранспорта
В Одессе остановили работу электротранспорта из-за повреждения инфраструктуры
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости.
В Одессе остановили работу электротранспорта, сообщил
горсовет в Telegram.
"Городской электротранспорт сегодня не работает", — расказали власти.
Как уточнили в украинском энергетическом холдинге ДТЭК
, один из высоковольтных энергообъектов "Укрэнерго
" получил повреждения.
"Из-за этого без света остались жители Пересыпского района Одессы. <...> Cитуация остается сложной. В Одессе и Одесском районе
применяются экстренные отключения", — добавили в организации.
Также ограничено потребление электричества для промышленности.
При этом в ДТЭК утверждают, что энергетикам уже восстановили электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.
В свою очередь, в "Укрэнерго" заявили, что БПЛА атаковали сразу две электроподстанции.
Ночью глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества.
В ответ на атаки ВСУ
по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
подчеркивал, что армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальным объектам.