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Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА - РИА Новости, 25.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:14 25.03.2024 (обновлено: 02:23 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/odessa-1935561560.html
Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА
Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА - РИА Новости, 25.03.2024
Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА
Энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T02:14
2024-03-25T02:23
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
одесская область
дмитрий песков
одесская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер. Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах, которые прогремели в Одессе. "Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935442605.html
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в мире, одесса, россия, одесская область, дмитрий песков, одесская областная государственная администрация, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Одесская область, Дмитрий Песков, Одесская областная государственная администрация, Вооруженные силы Украины
Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА

Глава Одесской ОВА Кипер: часть города осталась без света после взрывов

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах, которые прогремели в Одессе.
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"Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияОдесская областьДмитрий ПесковОдесская областная государственная администрацияВооруженные силы Украины
 
 
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