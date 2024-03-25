https://ria.ru/20240325/odessa-1935561560.html
Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА
Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА - РИА Новости, 25.03.2024
Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА
Энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T02:14
2024-03-25T02:14
2024-03-25T02:23
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
одесская областная государственная администрация
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Энергоинфраструктура Одессы получила повреждения, часть города осталась без электричества, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер. Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинское издание "Страна" сообщило о взрывах, которые прогремели в Одессе. "Есть повреждения энергетической инфраструктуры, в части Одессы нет электроснабжения", - написал Кипер в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240324/vzryvy-1935442605.html
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Одесса после взрывов частично осталась без света, заявил глава ОВА
Глава Одесской ОВА Кипер: часть города осталась без света после взрывов