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"Новые люди" перенесли съезд из-за трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:47 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/novye_lyudi-1935649598.html
"Новые люди" перенесли съезд из-за трагедии в "Крокусе"
"Новые люди" перенесли съезд из-за трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024
"Новые люди" перенесли съезд из-за трагедии в "Крокусе"
"Новые люди" перенесли объединительный съезд с "Партией роста" на апрель в связи с трагедией в "Крокус сити холле", точная дата пока неизвестна, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:47
2024-03-25T13:47
теракт в "крокус сити холле"
партия роста
крокус сити холл
политика
партия "новые люди"
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Новые люди" перенесли объединительный съезд с "Партией роста" на апрель в связи с трагедией в "Крокус сити холле", точная дата пока неизвестна, сообщила пресс-служба партии журналистам. "Съезд, посвящённый объединению "Новых людей" и "Партии роста", переносится на апрель. В связи с трагическими событиями в "Крокус сити холл" переносится съезд партии "Новые люди", посвящённый итогам выборов и объединению с "Партией роста". Точная дата, место и время будут озвучены позднее", - рассказали в пресс-службе. Ранее журналистам сообщали, что съезд запланирован на 29 марта.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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партия роста, крокус сити холл, политика, партия "новые люди"
Теракт в "Крокус Сити Холле", Партия Роста, Крокус Сити Холл, Политика, Партия "Новые люди"
"Новые люди" перенесли съезд из-за трагедии в "Крокусе"

"Новые люди" перенесли съезд по объединению на апрель из-за трагедии в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСъезд партии "Новые люди"
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Съезд партии "Новые люди". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Новые люди" перенесли объединительный съезд с "Партией роста" на апрель в связи с трагедией в "Крокус сити холле", точная дата пока неизвестна, сообщила пресс-служба партии журналистам.
"Съезд, посвящённый объединению "Новых людей" и "Партии роста", переносится на апрель. В связи с трагическими событиями в "Крокус сити холл" переносится съезд партии "Новые люди", посвящённый итогам выборов и объединению с "Партией роста". Точная дата, место и время будут озвучены позднее", - рассказали в пресс-службе.
Ранее журналистам сообщали, что съезд запланирован на 29 марта.
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