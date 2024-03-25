https://ria.ru/20240325/novye_lyudi-1935649598.html

"Новые люди" перенесли съезд из-за трагедии в "Крокусе"

"Новые люди" перенесли съезд из-за трагедии в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

"Новые люди" перенесли съезд из-за трагедии в "Крокусе"

"Новые люди" перенесли объединительный съезд с "Партией роста" на апрель в связи с трагедией в "Крокус сити холле", точная дата пока неизвестна, сообщила... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:47

2024-03-25T13:47

2024-03-25T13:47

теракт в "крокус сити холле"

партия роста

крокус сити холл

политика

партия "новые люди"

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Новые люди" перенесли объединительный съезд с "Партией роста" на апрель в связи с трагедией в "Крокус сити холле", точная дата пока неизвестна, сообщила пресс-служба партии журналистам. "Съезд, посвящённый объединению "Новых людей" и "Партии роста", переносится на апрель. В связи с трагическими событиями в "Крокус сити холл" переносится съезд партии "Новые люди", посвящённый итогам выборов и объединению с "Партией роста". Точная дата, место и время будут озвучены позднее", - рассказали в пресс-службе. Ранее журналистам сообщали, что съезд запланирован на 29 марта.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

партия роста, крокус сити холл, политика, партия "новые люди"