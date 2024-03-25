https://ria.ru/20240325/novocherkasskayagres-1935580164.html

На Новочеркасской ГРЭС проводят оценку оборудования после возгорания

На Новочеркасской ГРЭС проводят оценку оборудования после возгорания - РИА Новости, 25.03.2024

На Новочеркасской ГРЭС проводят оценку оборудования после возгорания

Компания ОГК-2, в состав которой входит Новочеркасская ГРЭС, проводит оценку оборудования на станции после возгорания, на данный момент в работе находятся три... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T09:11

2024-03-25T09:11

2024-03-25T09:11

происшествия

ростовская область

новочеркасск

василий голубев

ростовская аэс

ростов-на-дону

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878105169_0:59:2806:1637_1920x0_80_0_0_09e81e2ed3add6d92328546dfc59e6a4.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Компания ОГК-2, в состав которой входит Новочеркасская ГРЭС, проводит оценку оборудования на станции после возгорания, на данный момент в работе находятся три энергоблока, сообщил РИА Новости представитель компании. Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, пострадавших нет, энергоснабжение восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации. "На данный момент в работе находятся три энергоблока Новочеркасской ГРЭС. Пострадавших нет. Проводится оценка оборудования", - сообщили в компании. ГРЭС расположена в городе Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность станции около 2,3 ГВт.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

ростовская область

новочеркасск

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, новочеркасск, василий голубев, ростовская аэс, ростов-на-дону, жкх