https://ria.ru/20240325/novocherkasskayagres-1935580164.html
На Новочеркасской ГРЭС проводят оценку оборудования после возгорания
На Новочеркасской ГРЭС проводят оценку оборудования после возгорания - РИА Новости, 25.03.2024
На Новочеркасской ГРЭС проводят оценку оборудования после возгорания
Компания ОГК-2, в состав которой входит Новочеркасская ГРЭС, проводит оценку оборудования на станции после возгорания, на данный момент в работе находятся три... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:11
2024-03-25T09:11
2024-03-25T09:11
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Компания ОГК-2, в состав которой входит Новочеркасская ГРЭС, проводит оценку оборудования на станции после возгорания, на данный момент в работе находятся три энергоблока, сообщил РИА Новости представитель компании. Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, пострадавших нет, энергоснабжение восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации. "На данный момент в работе находятся три энергоблока Новочеркасской ГРЭС. Пострадавших нет. Проводится оценка оборудования", - сообщили в компании. ГРЭС расположена в городе Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность станции около 2,3 ГВт.
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происшествия, ростовская область, новочеркасск, василий голубев, ростовская аэс, ростов-на-дону, жкх
Происшествия, Ростовская область, Новочеркасск, Василий Голубев, Ростовская АЭС, Ростов-на-Дону, ЖКХ
На Новочеркасской ГРЭС проводят оценку оборудования после возгорания
ОГК-2 проводит оценку оборудования Новочеркасской ГРЭС после возгорания
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Компания ОГК-2, в состав которой входит Новочеркасская ГРЭС, проводит оценку оборудования на станции после возгорания, на данный момент в работе находятся три энергоблока, сообщил РИА Новости представитель компании.
Возгорание произошло ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, пострадавших нет, энергоснабжение восстановлено, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Два энергоблока ГРЭС временно выведены из эксплуатации.
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"На данный момент в работе находятся три энергоблока Новочеркасской ГРЭС. Пострадавших нет. Проводится оценка оборудования", - сообщили в компании.
ГРЭС расположена в городе Новочеркасске Ростовской области в 53 км от Ростова-на-Дону. Наряду с Ростовской АЭС является основной базовой электростанцией в Ростовской энергосистеме. Установленная мощность станции около 2,3 ГВт.