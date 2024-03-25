https://ria.ru/20240325/nikaragua-1935597003.html

В Никарагуа помянули жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

В Никарагуа помянули жертв теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 25.03.2024

В Никарагуа помянули жертв теракта в "Крокус Сити Холле"

Власти Никарагуа провели ряд мероприятий в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает интернет-издание 19 Digital. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T10:30

2024-03-25T10:30

2024-03-25T12:38

теракт в "крокус сити холле"

россия

никарагуа

украина

маргарита симоньян

владимир путин

крокус сити холл

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Власти Никарагуа провели ряд мероприятий в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает интернет-издание 19 Digital. Ранее правительство Никарагуа объявило 24 марта днем национального траура в знак солидарности с Российской Федерацией. В Хрустальном зале Национального театра имени Рубена Дарио в знак солидарности с народом и правительством Российской Федерации прошла траурная церемония в память о жертвах и пострадавших в результате теракта. Во время этой торжественной церемонии были возложены венки и подписана Книга соболезнований. Никарагуанская армия почтила память погибших, возложив венок к памятнику, расположенному на территории учебного комплекса имени маршала Жукова. Национальная полиция провела церемонию, посвященную осуждению и порицанию террористического акта в Российской Федерации, в результате которого погибли более 130 человек. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935575748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, никарагуа, украина, маргарита симоньян, владимир путин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире