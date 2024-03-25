https://ria.ru/20240325/nebenzya-1935779218.html

Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии - РИА Новости, 26.03.2024

Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии

Постпред РоссиейВасилий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-25T23:14

2024-03-25T23:14

2024-03-26T03:51

в мире

франция

югославия

оон

нато

василий небензя

николя де ривьер

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_84669585170b92378f46732fa3145a26.jpg

ООН, 26 мар – РИА Новости. Постпред РоссиейВасилий Небензя обвинил Францию в дипломатической агрессии за срыв заседания Совбеза ООН по теме 25-й годовщины с начала бомбардировок Югославии силами НАТО.Ранее в понедельник Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН. Представитель Франции Николя де Ривьер заявил, что эта тема неактуальна и отметил, что якобы с Францией никто не консультировался по поводу данной встречи. Несмотря на то что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку и приняла решение о проведении заседания, Париж добился вынесения предварительной повестки на голосование. В итоге Россия, Китай и Алжир голосовали за утверждение сегодняшней повестки, а остальные 12 стран воздержались. Таким образом заседание не состоялось."Сегодня, в 25-ю годовщину агрессии НАТО против суверенной Югославии мы стали свидетелями дипломатической агрессии со стороны Франции, действующего члена НАТО", — сказал после заседания Небензя журналистам.Он отметил, что агрессия была совершена "против свободы, слова, выражения". Франция и другие члены НАТО, по словам дипломата, воспользовались процедурными маневрами, чтобы сорвать заседание Совбеза ООН. При этом вопрос, которому должно было быть посвящено заседание, имеет серьезные последствия для Сербии, для нынешней ситуации в Косово и для всего региона западных Балкан, указал постпред.Выступая на заседании, Небензя заявил, что вопреки заявлениям представителей Запада, тема бомбардировок Югославии – вовсе не исторический вопрос. Он напомнил, что ситуация в Косово остается на повестке дня Совбеза и активно им обсуждается."Двадцать четвертого марта 1999 года коалиция стран так называемого оборонительного альянса во главе с США вторглась в союзную республику Югославию под лозунгом прекращения этнических чисток, якобы проводившихся в Косово. В действительности югославская армия и полиция вели в крае борьбу против косовоалбанских террористических бандформирований", — указал постпред.Он напомнил, что агрессия НАТО против Югославии длилась 78 суток и обернулась для ее населения немыслимыми страданиями и многочисленными жертвами. "И это присутствующие в зале члены НАТО и одновременно члены СБ так не хотели слышать", — подчеркнул он.В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240322/frantsiya-1934938345.html

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html

https://ria.ru/20240324/miting-1935513525.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

франция

югославия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, югославия, оон, нато, василий небензя, николя де ривьер, россия