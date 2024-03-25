https://ria.ru/20240325/nazarov-1935646603.html

Юрист призвал лишить Дмитрия Назарова звания "Народный артист России"

Юрист призвал лишить Дмитрия Назарова звания "Народный артист России" - РИА Новости, 25.03.2024

Юрист призвал лишить Дмитрия Назарова звания "Народный артист России"

Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев назвал "издевательской" реакцию артиста Дмитрия Назарова на теракт в концертном зале... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:36

2024-03-25T13:36

2024-03-25T14:38

теракт в "крокус сити холле"

дмитрий назаров (актер)

россия

общество

крокус сити холл

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости. Заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед Иван Соловьев назвал "издевательской" реакцию артиста Дмитрия Назарова на теракт в концертном зале "Крокус сити холл" и призвал лишить его звания "Народный артист России". Соответствующее обращение Соловьев направил на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой. Ранее Назаров на своем YouTube-канале опубликовал четверостишье, в котором сказал, что в России "даже траур превращают в повод благословения казни на Руси". "Вместо выражения сочувствия пострадавшим и того, чтобы резко осудить бесчеловечный террористический акт, произошедший 22 марта в Подмосковье, без аллегорий, иносказаний, намеков и больных стихотворных фантазий, актер Дмитрий Назаров, уехавший из России, записал и опубликовал очередное издевательское стихотворение", - сказал Соловьев РИА Новости. Юрист подчеркнул, что считает такой поступок не совместимым с высокими почетными званиями "Народный артист России", которое было присвоено Назарову в 2000 году, и "Заслуженный артист России", присвоенное в 1993 году. "Считаю, что Назаров перестал соответствовать высоким нравственным и человеческим критериям, предусмотренным понятием "народный", то есть признанный народом, работающий во благо народа, уважающий народ и уважаемый в народе", - подчеркнул Соловьев. При он также предложил разработать "кодекс этики" лиц, получивших почетные звания с приставкой "народный", нарушение которого может стать основанием для лишения этого звания. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935491126.html

https://ria.ru/20240324/krokus-1935525356.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий назаров (актер), россия, общество, крокус сити холл