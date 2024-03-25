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Следствие выяснит, были ли нарушены требования безопасности в "Крокус Сити" - РИА Новости, 25.03.2024
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21:19 25.03.2024 (обновлено: 21:26 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/narusheniya-1935762718.html
Следствие выяснит, были ли нарушены требования безопасности в "Крокус Сити"
Следствие выяснит, были ли нарушены требования безопасности в "Крокус Сити" - РИА Новости, 25.03.2024
Следствие выяснит, были ли нарушены требования безопасности в "Крокус Сити"
Следствие выясняет, были ли нарушены требования безопасности системы пожаротушения в "Крокус сити холле", сообщил председатель Следственного комитета России... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T21:19
2024-03-25T21:26
общество
крокус сити холл
москва
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Следствие выясняет, были ли нарушены требования безопасности системы пожаротушения в "Крокус сити холле", сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин."Из показаний очевидцев следует, что возгорание зала произошло в результате действий обвиняемых, которые разлили принесенный с собой бензин на кресла и стены и совершили поджог. В этой связи следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале "Крокус сити холл", - Сказал Бастрыкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/podderzhka-1935763086.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935761283.html
https://ria.ru/20240325/pokazaniya-1935762814.html
москва
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общество, крокус сити холл, москва, александр бастрыкин, московская область (подмосковье)
Общество, Крокус Сити Холл, Москва, Александр Бастрыкин, Московская область (Подмосковье)
Следствие выяснит, были ли нарушены требования безопасности в "Крокус Сити"

Следствие выясняет, были ли нарушены требования безопасности в "Крокус Сити"

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Следствие выясняет, были ли нарушены требования безопасности системы пожаротушения в "Крокус сити холле", сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Из показаний очевидцев следует, что возгорание зала произошло в результате действий обвиняемых, которые разлили принесенный с собой бензин на кресла и стены и совершили поджог. В этой связи следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале "Крокус сити холл", - Сказал Бастрыкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Женщина возлагает цветы у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин попросил доложить о мерах поддержки семей погибших в "Крокусе"
Вчера, 21:21
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Бастрыкин раскрыл, во сколько террористы вошли в "Крокус Сити"
Вчера, 21:12
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Обвиняемые в теракте в "Крокусе" дали показания о заказчиках
Вчера, 21:19
 
ОбществоКрокус Сити ХоллМоскваАлександр БастрыкинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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