Следствие выяснит, были ли нарушены требования безопасности в "Крокус Сити"
Следствие выясняет, были ли нарушены требования безопасности в "Крокус Сити"
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Следствие выясняет, были ли нарушены требования безопасности системы пожаротушения в "Крокус сити холле", сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Из показаний очевидцев следует, что возгорание зала произошло в результате действий обвиняемых, которые разлили принесенный с собой бензин на кресла и стены и совершили поджог. В этой связи следствием проверяется возможность нарушения требований безопасности системы пожаротушения в концертном зале "Крокус сити холл", - Сказал Бастрыкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.