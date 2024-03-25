Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили наказывать за ложные сообщения о терактах тюремными сроками - РИА Новости, 25.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 25.03.2024 (обновлено: 15:09 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/nakazanie-1935667221.html
В ГД предложили наказывать за ложные сообщения о терактах тюремными сроками
В ГД предложили наказывать за ложные сообщения о терактах тюремными сроками - РИА Новости, 25.03.2024
В ГД предложили наказывать за ложные сообщения о терактах тюремными сроками
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ужесточить наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, введя тюремное наказание за... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T15:01
2024-03-25T15:09
алексей журавлев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ужесточить наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, введя тюремное наказание за преступление, даже если оно не повлекло за собой смерть человека. "Люди, которые на фоне чудовищного теракта в Подмосковье еще и дополнительно будоражат российское общество ложными сообщениями о минировании, безусловно, заслуживают самого серьезного наказания... Сейчас за такие розыгрыши, если они не повлекли за собой смерть человека, предполагаются в уголовном кодексе лишь штрафы, но я считаю, что в нынешние времена следует оставить в статье исключительно тюремные сроки, без альтернативы", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, пока страна ведет специальную военную операцию, за такие фейки нужно сажать, даже если преступление совершено несовершеннолетними. "Есть и колонии для них – они должны понимать, что попадут туда, и нормальная жизнь на этом для них закончится. Чтобы тысячу раз задумались, прежде чем запугивать россиян для собственного развлечения. Или даже по заказу украинских спецслужб, способных на все, чтобы дестабилизировать ситуацию в России", - отметил депутат. Журавлев подчеркнул, что каждый такой сигнал отвлекает правоохранительные органы, которые обязаны проверять информацию, а могли бы направить свои усилия на защиту действительно нуждающихся в этом объектов.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей журавлев , госдума рф
Алексей Журавлев , Госдума РФ
В ГД предложили наказывать за ложные сообщения о терактах тюремными сроками

В Госдуме предложили наказывать за ложные сообщения о терактах тюремными сроками

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ужесточить наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, введя тюремное наказание за преступление, даже если оно не повлекло за собой смерть человека.
«
"Люди, которые на фоне чудовищного теракта в Подмосковье еще и дополнительно будоражат российское общество ложными сообщениями о минировании, безусловно, заслуживают самого серьезного наказания... Сейчас за такие розыгрыши, если они не повлекли за собой смерть человека, предполагаются в уголовном кодексе лишь штрафы, но я считаю, что в нынешние времена следует оставить в статье исключительно тюремные сроки, без альтернативы", - сказал Журавлев РИА Новости.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
Вчера, 08:00
По его словам, пока страна ведет специальную военную операцию, за такие фейки нужно сажать, даже если преступление совершено несовершеннолетними.
«
"Есть и колонии для них – они должны понимать, что попадут туда, и нормальная жизнь на этом для них закончится. Чтобы тысячу раз задумались, прежде чем запугивать россиян для собственного развлечения. Или даже по заказу украинских спецслужб, способных на все, чтобы дестабилизировать ситуацию в России", - отметил депутат.
Журавлев подчеркнул, что каждый такой сигнал отвлекает правоохранительные органы, которые обязаны проверять информацию, а могли бы направить свои усилия на защиту действительно нуждающихся в этом объектов.
Возгорание в концертном зале Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Медведев выступил за ликвидацию причастных к теракту в "Крокусе"
Вчера, 12:50
 
Алексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала