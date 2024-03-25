https://ria.ru/20240325/nakazanie-1935667221.html

В ГД предложили наказывать за ложные сообщения о терактах тюремными сроками

В ГД предложили наказывать за ложные сообщения о терактах тюремными сроками - РИА Новости, 25.03.2024

В ГД предложили наказывать за ложные сообщения о терактах тюремными сроками

Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ужесточить наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, введя тюремное наказание за... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T15:01

2024-03-25T15:01

2024-03-25T15:09

алексей журавлев

госдума рф

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") предложил ужесточить наказание за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, введя тюремное наказание за преступление, даже если оно не повлекло за собой смерть человека. "Люди, которые на фоне чудовищного теракта в Подмосковье еще и дополнительно будоражат российское общество ложными сообщениями о минировании, безусловно, заслуживают самого серьезного наказания... Сейчас за такие розыгрыши, если они не повлекли за собой смерть человека, предполагаются в уголовном кодексе лишь штрафы, но я считаю, что в нынешние времена следует оставить в статье исключительно тюремные сроки, без альтернативы", - сказал Журавлев РИА Новости. По его словам, пока страна ведет специальную военную операцию, за такие фейки нужно сажать, даже если преступление совершено несовершеннолетними. "Есть и колонии для них – они должны понимать, что попадут туда, и нормальная жизнь на этом для них закончится. Чтобы тысячу раз задумались, прежде чем запугивать россиян для собственного развлечения. Или даже по заказу украинских спецслужб, способных на все, чтобы дестабилизировать ситуацию в России", - отметил депутат. Журавлев подчеркнул, что каждый такой сигнал отвлекает правоохранительные органы, которые обязаны проверять информацию, а могли бы направить свои усилия на защиту действительно нуждающихся в этом объектов.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935633922.html

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алексей журавлев , госдума рф