https://ria.ru/20240325/nagrazhdenie-1935570727.html

Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды

Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды - РИА Новости, 25.03.2024

Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды

Военнослужащим, отличившимся при задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле", вручили государственные и ведомственные награды,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T07:06

2024-03-25T07:06

2024-03-25T10:13

теракт в "крокус сити холле"

владимир путин

россия

украина

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военнослужащим, отличившимся при задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле", вручили государственные и ведомственные награды, сообщили в Минобороны."Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, отличившимся в ходе задержания террористов в Брянской области, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл", — говорится в сообщении.Вручение наград прошло непосредственно на позициях подразделения. Абачев лично поздравил каждого участника операции, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач. Бойцам вручили медали "За отвагу" и "За боевые отличия".Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с противоположной стороны подготовили "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил всех четверых фигурантов — Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — под стражу до 22 мая.Владимир Путин отметил, что всего задержаны 11 человек и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Президент заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935563541.html

https://ria.ru/20240325/geroizm-1935558540.html

россия

украина

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владимир путин, россия, украина, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)