Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды
Военных, отличившихся при задержании устроивших теракт в "Крокусе", наградили
На месте задержания подозреваемых в нападении на "Крокус" в Брянской области
На месте задержания подозреваемых в нападении на "Крокус" в Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военнослужащим, отличившимся при задержании в Брянской области подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле", вручили государственные и ведомственные награды, сообщили в Минобороны.
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"Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, отличившимся в ходе задержания террористов в Брянской области, участвовавших в нападении на "Крокус Сити Холл", — говорится в сообщении.
Вручение наград прошло непосредственно на позициях подразделения. Абачев лично поздравил каждого участника операции, высоко оценив выполнение поставленных боевых задач. Бойцам вручили медали "За отвагу" и "За боевые отличия".
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
© ИнфографикаТеракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
© Инфографика
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
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