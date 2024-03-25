https://ria.ru/20240325/moskalkova-1935615262.html

Москалькова призвала спецслужбы сплотиться для поиска заказчика теракта

Москалькова призвала спецслужбы сплотиться для поиска заказчика теракта - РИА Новости, 25.03.2024

Москалькова призвала спецслужбы сплотиться для поиска заказчика теракта

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сейчас важно, чтобы все спецслужбы, отбросив все политические разногласия, сплотились в... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T11:56

2024-03-25T11:56

2024-03-25T11:56

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

татьяна москалькова

маргарита симоньян

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сейчас важно, чтобы все спецслужбы, отбросив все политические разногласия, сплотились в поиске и выполнении профессиональных оперативно-розыскных действий для установления заказчика теракта в "Крокус сити холле". "Очень важно, чтобы сегодня все спецслужбы, отбросив все политические разногласия, сплотились в поиске и выполнении профессиональных оперативно-розыскных действий для установления заказчика этого чудовищного террористического акта", - сказала Москалькова журналистам после возложения цветов к мемориалу у "Крокус сити холла". Она также добавила, что ни одно посольство на территории России не осталось равнодушным, везде приспущены флаги. "Сердце обливается не только кровью, но и ненавистью к тем, кто смог совершить эту чудовищную акцию. Мы благодарны медицинским работникам, МЧС, которые работали все эти сутки, день и ночь, спасая людей", - добавила омбудсмен. Кроме того, Москалькова поблагодарила журналистов за освещение событий в "Крокус сити холле". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, татьяна москалькова, маргарита симоньян, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия