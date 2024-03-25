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Превратили в безлюдную пустыню. В Молдавии обрушились на власти страны - РИА Новости, 25.03.2024
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20:50 25.03.2024 (обновлено: 20:56 25.03.2024)
https://ria.ru/20240325/moldaviya-1935756411.html
Превратили в безлюдную пустыню. В Молдавии обрушились на власти страны
Превратили в безлюдную пустыню. В Молдавии обрушились на власти страны - РИА Новости, 25.03.2024
Превратили в безлюдную пустыню. В Молдавии обрушились на власти страны
Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил в Telegram-канале, что власти страны в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) превращают... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:50
2024-03-25T20:56
молдавия
в мире
илан шор
майя санду
оон
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил в Telegram-канале, что власти страны в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) превращают республику в безлюдную пустыню, поскольку люди массово покидают республику. "Региональный директор Фонда ООН в области народонаселения заявила, что Молдавия в лидерах региона по демографической политике. Под руководством ПДС страна и правда достигла высоких позиций, но, скорее, в антирейтингах… Нынешняя власть и правда является лидером — лидером по превращению собственной страны в безлюдную пустыню", - написал Шор.По его словам, очень странно, что представитель ООН хвалит "бездарное правительство за несуществующие достижения". "Мы лидируем в потерях численности населения, особенно молодого, в старении населения, в скорости опустения сел. По этим параметрам мы обошли страны бывшего СССР. Что в селах? Одним словом — вымирают", - добавил Шор, отметив, что в половине сел Молдавии проживают меньше 1,5 тысячи человек. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240322/shor-1935047938.html
https://ria.ru/20240322/moldaviya-1935032524.html
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молдавия, в мире, илан шор, майя санду, оон
Молдавия, В мире, Илан Шор, Майя Санду, ООН
Превратили в безлюдную пустыню. В Молдавии обрушились на власти страны

Шор: власти Молдавии лидируют в превращении своей страны в безлюдную пустыню

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил в Telegram-канале, что власти страны в лице правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) превращают республику в безлюдную пустыню, поскольку люди массово покидают республику.
"Региональный директор Фонда ООН в области народонаселения заявила, что Молдавия в лидерах региона по демографической политике. Под руководством ПДС страна и правда достигла высоких позиций, но, скорее, в антирейтингах… Нынешняя власть и правда является лидером — лидером по превращению собственной страны в безлюдную пустыню", - написал Шор.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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По его словам, очень странно, что представитель ООН хвалит "бездарное правительство за несуществующие достижения".
"Мы лидируем в потерях численности населения, особенно молодого, в старении населения, в скорости опустения сел. По этим параметрам мы обошли страны бывшего СССР. Что в селах? Одним словом — вымирают", - добавил Шор, отметив, что в половине сел Молдавии проживают меньше 1,5 тысячи человек.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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МолдавияВ миреИлан ШорМайя СандуООН
 
 
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