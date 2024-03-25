https://ria.ru/20240325/mobilizatsiya-1935755853.html
На Украине предложили разрешить мобилизацию с 18 лет
На Украине предложили разрешить мобилизацию с 18 лет - РИА Новости, 25.03.2024
На Украине предложили разрешить мобилизацию с 18 лет
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил в понедельник, что в текущей редакции законопроекта об усилении мобилизации внесена норма, согласно... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T20:46
2024-03-25T20:46
2024-03-25T22:28
в мире
верховная рада украины
украина
дмитрий разумков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930574771_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_614c5669d869584f13cb705797bbd9ec.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил в понедельник, что в текущей редакции законопроекта об усилении мобилизации внесена норма, согласно которой после получения военно-учетной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет. "Там есть норма, которая реально разрешит мобилизовать людей с 18 лет. Но это проблема, потому что там прописано таким образом, что если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность, станет на учет и это приведет к тому, что ЦК (военкоматы – ред.) смогут его мобилизовать", - заявил Разумков на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна". Он подчеркнул, если текущая редакция законопроекта будет принята без изменений, то так и будет. В свою очередь, как отмечает украинское издание "Страна", данная норма позволит "базовую военную подготовку" превратить в обычную "учебку" перед отправкой на фронт. "Если срочную службу заменят базовой военной подготовкой на 5 месяцев (в военное время на 3 месяца), то сразу после ее прохождения уже можно призывать в армию. Причем повестку можно выписывать сразу в день окончания подготовки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Удержится ли эта норма в итоговом варианте законопроекта, как отмечает издание, остается ключевым вопросом. Если депутаты все же проголосуют за нее, она коснется "очень многих молодых людей", вполне вероятно, желающих покинуть страну до 18 лет возрастет.На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
https://ria.ru/20240325/ukraina-1935703384.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934073712.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930574771_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0958389b870d9b9d02e1453434e6afa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, верховная рада украины, украина, дмитрий разумков, вооруженные силы украины
В мире, Верховная Рада Украины, Украина, Дмитрий Разумков, Вооруженные силы Украины
На Украине предложили разрешить мобилизацию с 18 лет
Депутат Рады Разумков: украинцев по новому закону будут мобилизовать с 18 лет
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил
в понедельник, что в текущей редакции законопроекта об усилении мобилизации внесена норма, согласно которой после получения военно-учетной специальности военкоматы смогут мобилизовать в ряды ВСУ граждан с 18 лет.
"Там есть норма, которая реально разрешит мобилизовать людей с 18 лет. Но это проблема, потому что там прописано таким образом, что если человек пройдет базовую военную подготовку в 18 лет, то он получит военно-учетную специальность, станет на учет и это приведет к тому, что ЦК (военкоматы – ред.) смогут его мобилизовать", - заявил Разумков на видео, опубликованном в Telegram-канале украинского издания "Страна".
Он подчеркнул, если текущая редакция законопроекта будет принята без изменений, то так и будет.
В свою очередь, как отмечает украинское издание "Страна", данная норма позволит "базовую военную подготовку" превратить в обычную "учебку" перед отправкой на фронт. "Если срочную службу заменят базовой военной подготовкой на 5 месяцев (в военное время на 3 месяца), то сразу после ее прохождения уже можно призывать в армию. Причем повестку можно выписывать сразу в день окончания подготовки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удержится ли эта норма в итоговом варианте законопроекта, как отмечает издание, остается ключевым вопросом. Если депутаты все же проголосуют за нее, она коснется "очень многих молодых людей", вполне вероятно, желающих покинуть страну до 18 лет возрастет.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.