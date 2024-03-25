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В Харькове возобновили работу метро - РИА Новости, 25.03.2024
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В Харькове возобновили работу метро
В Харькове возобновили работу метро - РИА Новости, 25.03.2024
В Харькове возобновили работу метро
Метро в Харькове возобновило работу после остановки несколько дней назад, сообщил мэр города Игорь Терехов. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:50
2024-03-25T09:50
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Метро в Харькове возобновило работу после остановки несколько дней назад, сообщил мэр города Игорь Терехов. Накануне Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней. "Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное, и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Работа метро в Харькове была остановлена 22 марта. Кудрицкий 22 марта заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240325/odessa-1935576390.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
В Харькове возобновили работу метро

В Харькове возобновили работу метро после остановки несколько дней назад

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Метро в Харькове возобновило работу после остановки несколько дней назад, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Накануне Терехов заявил, что в городе разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, сроки восстановления энергоснабжения неизвестны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в регионе начали применять графики аварийных отключений электроснабжения. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий заявлял, что ситуация с электроснабжением в Харькове самая сложная по стране, улучшить ее планируется к концу недели или через восемь-девять дней.
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"Наши энергетики сделали, казалось бы, невероятное, и у нас появилась возможность запустить метро. Подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Работа метро в Харькове была остановлена 22 марта.
Кудрицкий 22 марта заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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