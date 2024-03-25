https://ria.ru/20240325/medrabotniki-1935693206.html

Для помощи пострадавшим в "Крокусе" дополнительно привлекли 500 медиков

Для помощи пострадавшим в "Крокусе" дополнительно привлекли 500 медиков - РИА Новости, 25.03.2024

Для помощи пострадавшим в "Крокусе" дополнительно привлекли 500 медиков

Почти 500 медработников дополнительно привлекли для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", дополнительно в больницах развернули 390 коек, сообщил... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T16:13

2024-03-25T16:13

2024-03-25T16:23

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мар- РИА Новости. Почти 500 медработников дополнительно привлекли для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", дополнительно в больницах развернули 390 коек, сообщил минздрав Подмосковья в Telegram-канале."Почти 500 медработников в Подмосковье дополнительно привлекли для оказания помощи пострадавшим в "Крокус сити холл", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава, дежурившие в больницах смены пополнили еще 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер. Большинство из них, прочитав страшные новости, сами поехали на работу. "Медики признаются, что просто не могли остаться в стороне. Для них было важно помочь коллегам и оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - отмечается в сообщении. Таким образом, в срочном порядке было дополнительно развернуто 390 коек в больницах региона - в Красногорске, Химках, Одинцово, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)