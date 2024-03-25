Для помощи пострадавшим в "Крокусе" дополнительно привлекли 500 медиков

МОСКВА, 25 мар- РИА Новости. Почти 500 медработников дополнительно привлекли для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", дополнительно в больницах развернули 390 коек, сообщил минздрав Подмосковья в Telegram-канале."Почти 500 медработников в Подмосковье дополнительно привлекли для оказания помощи пострадавшим в "Крокус сити холл", - отметили в ведомстве. По данным Минздрава, дежурившие в больницах смены пополнили еще 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер. Большинство из них, прочитав страшные новости, сами поехали на работу. "Медики признаются, что просто не могли остаться в стороне. Для них было важно помочь коллегам и оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - отмечается в сообщении. Таким образом, в срочном порядке было дополнительно развернуто 390 коек в больницах региона - в Красногорске, Химках, Одинцово, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Для помощи пострадавшим в "Крокусе" дополнительно привлекли 500 медиков
Почти 500 медиков дополнительно привлекли для помощи пострадавшим в "Крокусе"
Сотрудники скорой помощи у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 25 мар- РИА Новости. Почти 500 медработников дополнительно привлекли для помощи пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле", дополнительно в больницах развернули 390 коек, сообщил минздрав Подмосковья в Telegram-канале.
"Почти 500 медработников в Подмосковье дополнительно привлекли для оказания помощи пострадавшим в "Крокус сити холл", - отметили в ведомстве.
По данным Минздрава, дежурившие в больницах смены пополнили еще 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер. Большинство из них, прочитав страшные новости, сами поехали на работу.
"Медики признаются, что просто не могли остаться в стороне. Для них было важно помочь коллегам и оказать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - отмечается в сообщении.
Таким образом, в срочном порядке было дополнительно развернуто 390 коек в больницах региона - в Красногорске, Химках, Одинцово, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент РоссииВладимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
В пятницу в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание, где должен был начаться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.
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