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Садовничего наградили медалью Столыпина первой степени
Садовничего наградили медалью Столыпина первой степени - РИА Новости, 25.03.2024
Садовничего наградили медалью Столыпина первой степени
Ректора МГУ Виктора Садовничего наградили медалью Столыпина П.А. I степени за заслуги в области науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов,... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T19:10
2024-03-25T19:10
2024-03-25T19:10
россия
общество
виктор садовничий
михаил мишустин
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ректора МГУ Виктора Садовничего наградили медалью Столыпина П.А. I степени за заслуги в области науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в области науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов наградить медалью Столыпина П.А. I степени ректора ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова" Садовничего Виктора Антоновича", - говорится в документе, который подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231212/sadovnichiy-1915294869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, виктор садовничий, михаил мишустин, мгу имени м. в. ломоносова
Россия, Общество, Виктор Садовничий, Михаил Мишустин, МГУ имени М. В. Ломоносова
Садовничего наградили медалью Столыпина первой степени
Садовничего наградили медалью Столыпина I степени за заслуги в области науки