https://ria.ru/20240325/medal-1935740319.html

Садовничего наградили медалью Столыпина первой степени

Садовничего наградили медалью Столыпина первой степени - РИА Новости, 25.03.2024

Садовничего наградили медалью Столыпина первой степени

Ректора МГУ Виктора Садовничего наградили медалью Столыпина П.А. I степени за заслуги в области науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:10

2024-03-25T19:10

2024-03-25T19:10

россия

общество

виктор садовничий

михаил мишустин

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Ректора МГУ Виктора Садовничего наградили медалью Столыпина П.А. I степени за заслуги в области науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в области науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов наградить медалью Столыпина П.А. I степени ректора ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова" Садовничего Виктора Антоновича", - говорится в документе, который подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231212/sadovnichiy-1915294869.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, виктор садовничий, михаил мишустин, мгу имени м. в. ломоносова