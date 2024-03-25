https://ria.ru/20240325/maskseti-1935637829.html

Технику и маскировочные сети отправили бойцам из Мордовии в зону СВО

Технику и маскировочные сети отправили бойцам из Мордовии в зону СВО - РИА Новости, 25.03.2024

Технику и маскировочные сети отправили бойцам из Мордовии в зону СВО

Дроны и другую технику, а также маскировочные сети передали участникам специальной военной операции из Мордовии, сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:16

2024-03-25T13:16

2024-03-25T13:16

надежные люди

артем здунов

республика мордовия

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935639659_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5ec8c1fa8bce9727e9f2403021942e81.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Дроны и другую технику, а также маскировочные сети передали участникам специальной военной операции из Мордовии, сообщил глава республики Артем Здунов. "Отправили нашим воинам очередную партию помощи от жителей Мордовии. Собрали все необходимое - технику и оборудование, масксети и обувь по сезону. Школьники передали свои послания и рисунки. Спасибо нашему Фонду мира, Народному фронту, всем неравнодушным. Ребятам нужна постоянная поддержка. С Богом, родные. Вместе победим", - написал Здунов в своем Telegram-канале. В свою очередь в Telegram-канале властей республики сообщается о том, как участникам СВО помогают школьники Теньгушевского района Мордовии. "Скоро ещё одна партия гумпомощи будет передана нашим защитникам на передовую. Подготовили её учащиеся Теньгушевской школы вместе с родителями и педагогами. Дети сами сшили для солдат бельё, сделали окопные свечи, заготовили сухофрукты и сухарики, варенье и соленья", - говорится в сообщении. Участники акции "Поддержим наших" заявили, что "понимают, как важны сегодня солдатам поддержка и надежный тыл, и стараются внести свой вклад в общую победу".

https://ria.ru/20240322/gumpomosch-1934891071.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

артем здунов, республика мордовия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность