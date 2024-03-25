https://ria.ru/20240325/maskseti-1935637829.html
Технику и маскировочные сети отправили бойцам из Мордовии в зону СВО
Технику и маскировочные сети отправили бойцам из Мордовии в зону СВО - РИА Новости, 25.03.2024
Технику и маскировочные сети отправили бойцам из Мордовии в зону СВО
Дроны и другую технику, а также маскировочные сети передали участникам специальной военной операции из Мордовии, сообщил глава республики Артем Здунов. РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T13:16
2024-03-25T13:16
2024-03-25T13:16
надежные люди
артем здунов
республика мордовия
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар — РИА Новости. Дроны и другую технику, а также маскировочные сети передали участникам специальной военной операции из Мордовии, сообщил глава республики Артем Здунов. "Отправили нашим воинам очередную партию помощи от жителей Мордовии. Собрали все необходимое - технику и оборудование, масксети и обувь по сезону. Школьники передали свои послания и рисунки. Спасибо нашему Фонду мира, Народному фронту, всем неравнодушным. Ребятам нужна постоянная поддержка. С Богом, родные. Вместе победим", - написал Здунов в своем Telegram-канале. В свою очередь в Telegram-канале властей республики сообщается о том, как участникам СВО помогают школьники Теньгушевского района Мордовии. "Скоро ещё одна партия гумпомощи будет передана нашим защитникам на передовую. Подготовили её учащиеся Теньгушевской школы вместе с родителями и педагогами. Дети сами сшили для солдат бельё, сделали окопные свечи, заготовили сухофрукты и сухарики, варенье и соленья", - говорится в сообщении. Участники акции "Поддержим наших" заявили, что "понимают, как важны сегодня солдатам поддержка и надежный тыл, и стараются внести свой вклад в общую победу".
https://ria.ru/20240322/gumpomosch-1934891071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем здунов, республика мордовия, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Артем Здунов, Республика Мордовия, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность