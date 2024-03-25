https://ria.ru/20240325/led-1935562368.html

Жителей Московской области предупредили об очень хрупком льде на водоемах

Жителей Московской области предупредили об очень хрупком льде на водоемах - РИА Новости, 25.03.2024

Жителей Московской области предупредили об очень хрупком льде на водоемах

Лед на водоемах Московской области из-за потепления стал очень хрупким и рыхлым, местами его толщина уже не способна выдержать даже вес ребенка или животного,... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T02:51

2024-03-25T02:51

2024-03-25T02:52

московская область (подмосковье)

красногорск

мособлпожспас

егорьевск

общество

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лед на водоемах Московской области из-за потепления стал очень хрупким и рыхлым, местами его толщина уже не способна выдержать даже вес ребенка или животного, предупреждает "Мособлпожспас". Ведомство отмечает, что среднесуточная температура воздуха в регионе повышается, снег активно тает. Однако любители активного отдыха продолжают выходить на лед водоемов, который с наступлением тепла стал хрупким и рыхлым. "Работники подразделений в ходе патрулирований предупреждают жителей Подмосковья о рисках выхода на весенний лед, который местами не способен выдержать даже вес ребенка или животного", - приводит пресс-служба слова заместителя начальника "Мособлпожспаса" Игоря Сорокина. По его словам, по состоянию на 21 марта, особую опасность в регионе представляют шесть водоемов, на которых толщина льда варьируется от 0 до 10-14 сантиметров. Сорокин напомнил, что специалисты службы проводят профилактические мероприятия на 53 водоемах Московской области с поздней осени до весны, пока акватории полностью не освободятся ото льда. Спасатели регулярно измеряют толщину льда на реках, озерах и прудах, предупреждают население о критических отметках воды, а также раздают рыбакам и отдыхающим памятки о мерах безопасности. По данным "Мособлпожспаса", минувшей зимой сотрудники ведомства спасли 15 человек, восемь из которых при отдыхе на природе провалились под лед. Еще один едва не замерз в сугробе, а двое не смогли самостоятельно выбраться на берег во время урагана "Ольга". Кроме того, специалисты эвакуировали двух мужчин с подозрением на инсульт, еще двух - с переломами конечностей. "Среди подмосковных водных объектов с наиболее тонким льдом - река Гуслица в городском округе Егорьевск, река Нахабинка в округе Красногорск, озеро Киово в округе Лобня, река Яуза в округе Мытищи, река Нара в Наро-Фоминском округе и река Лопасня в округе Чехов", - отметил Сорокин. Он посоветовал жителям и гостям региона "не терять бдительность на других водных объектах, так как ледяная гладь неравномерная и на некоторых участках весьма непрочная".

https://ria.ru/20240318/avtomobil-1933904318.html

https://ria.ru/20240304/sobaka-1930971894.html

https://ria.ru/20240223/devochka-1929145782.html

московская область (подмосковье)

красногорск

егорьевск

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московская область (подмосковье), красногорск, мособлпожспас, егорьевск, общество