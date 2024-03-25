https://ria.ru/20240325/krokus-1935747451.html

Миронов призвал создать мемориальный комплекс на месте "Крокус Cити Холла"

Миронов призвал создать мемориальный комплекс на месте "Крокус Cити Холла" - РИА Новости, 25.03.2024

Миронов призвал создать мемориальный комплекс на месте "Крокус Cити Холла"

Лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале призвал создать мемориальный комплекс на месте "Крокус Сити Холла". РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T19:52

2024-03-25T19:52

2024-03-25T19:52

теракт в "крокус сити холле"

россия

сергей миронов

безопасность

госдума рф

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935619354_0:163:3059:1884_1920x0_80_0_0_4033fa5916053e3edf8c08c31cc3155a.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале призвал создать мемориальный комплекс на месте "Крокус Сити Холла". "Я призываю моих коллег-депутатов, а также государственные органы принять предложение о создании мемориального комплекса на месте "Крокус Сити Холла". Это необходимо сделать как можно скорее, чтобы позволить нашему народу начать процесс исцеления и восстановления после этой ужасной потери", - написал Миронов в понедельник. По его словам, обсуждения того, как быстро восстановить разрушенное здание и возобновить развлекательные мероприятия, "не укладываются в голове". Миронов заявил, что нельзя допускать дальнейшей коммерциализации места, где произошла такая трагедия. "Вместо этого я предлагаю возвести здесь мемориальный комплекс, который будет служить вечным напоминанием о тех, кто стал жертвой этого ужасного акта насилия. Это должен быть символ нашей памяти и скорби, место, куда мы можем приходить, чтобы воздать дань уважения и вспомнить тех, кого мы потеряли", - подчеркнул депутат. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей миронов, безопасность, госдума рф, московская область (подмосковье), крокус сити холл