https://ria.ru/20240325/krokus-1935712375.html

Главный раввин России Берл Лазар приехал к стихийному мемориалу у "Крокуса"

Главный раввин России Берл Лазар приехал к стихийному мемориалу у "Крокуса" - РИА Новости, 25.03.2024

Главный раввин России Берл Лазар приехал к стихийному мемориалу у "Крокуса"

Главный раввин России Берл Лазар приехал к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, где был совершен теракт, передает... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T17:37

2024-03-25T17:37

2024-03-25T17:39

теракт в "крокус сити холле"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

маргарита симоньян

берл лазар

россия

украина

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КРАСНОГОРСК, 25 мар - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар приехал к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, где был совершен теракт, передает корреспондент РИА Новости. Ранее Лазар объявил об отмене праздничных мероприятий в честь еврейского праздника Пурим, которые должны были начаться 23 марта. Он призвал верующих собираться в синагогах и общинных центрах для чтения Мегилат Эстер - ветхозаветной книги Эсфирь, как это заповедано в Пурим. Как передает корреспондент РИА Новости, Лазар приехал к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла", а после раввин зажег свечу у мемориала. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, маргарита симоньян, берл лазар, россия, украина, общество