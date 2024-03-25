https://ria.ru/20240325/krokus-1935638678.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе"

Власти рассказали о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 25.03.2024

Власти рассказали о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе"

Шесть человек остаются в крайне тяжелом состоянии, 23 - в тяжелом в московских больницах после теракта в "Крокус сити холле", рассказала вице-мэр по вопросам... РИА Новости, 25.03.2024

2024-03-25T13:10

2024-03-25T13:10

2024-03-25T13:15

теракт в "крокус сити холле"

крокус

крокус сити холл

россия

украина

владимир путин

маргарита симоньян

анастасия ракова

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Шесть человек остаются в крайне тяжелом состоянии, 23 - в тяжелом в московских больницах после теракта в "Крокус сити холле", рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова."В настоящее время в городских стационарах продолжают лечение 76 пациентов, в том числе четыре ребенка. Из них шесть человек в крайне тяжелом состоянии, 23 пациента находится в тяжелом состоянии", - говорится в Telegram - канале столичного комплекса социального развития со ссылкой на вице-мэра.Также отмечается, что все пациенты получают необходимую комплексную медицинскую помощь в полном объеме, лечением занимаются высококвалифицированные столичные специалисты."К оказанию помощи пострадавшим подключены все ведущие команды столичных врачей различных профилей. Пострадавшим также оказывается психологическая помощь. Больницы города Москвы полностью обеспечены всеми медикаментами, расходными материалами, перевязочными средствами, а также запасом донорской крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

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крокус, крокус сити холл, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, анастасия ракова , следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)